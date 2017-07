Storfavoritten lever farlig i Boden

Ove A. Lindqvist (her med norske Will Prinsen på Bjerke i fjor høst) er på plass i Boden torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Vi har en helt strålende torsdag foran oss. Torsdag kveld innleder Jarlsberg sitt store sommetrav og det er en rekke flotte treårsløp på menyen. I tillegg er det jackpot i V65-spillet med 534 692 kr ekstra i sekserpotten. Torsdag kveld er det også ekstra internasjonal V75 fra Halmstad, der tradisjonsrike Sprintermesteren er det store sportslige høydepunktet. Før den tid skal vi gjennom en meget spennende V4-lunsj i Boden og en sjeldent spennende V5-lunsj på Bergen travpark.

Solid lunsjklaff i Årjäng

Det ble flott treff for Snokens V4-tips til Årjäng. 8 Saint Gerda innfridde som et strålende objekt mot dagens største V4-favoritt, 6 Global Takeaway, i V4-1. To andelslag på Eksperten fikk fire rette. Et andelslag med fire andeler a kr 300 og et andelslag med fire andeler a kr 500. Utbetaling for fire rette solide 16 082 kroner.

Solide objekter tirsdag

Til V64-løpene i Bollnäs lanserte vi herlige objekter på 8 Galileo (3. valg i spillet) i V64-4 og ikke minst DD-banker på nestfavoritten Järvsö Pegasus mot dagens nest største favoritt Tand Kraft i V64-6/DD-2. DD-odds meget fine 15,22.

Når det gjelder torsdagens V4-løp i Boden, så velger vi å gardere omgangens klart største favoritt i V4-4, 8 Global Tail, og finner vårt bankeralternativ i V4-3/DD-1.

I V4-3 har favoritten 15 Loving You Deeply en litt vanskelig utgangsposisjon, men denne dama er vant til å møte mye bedre hester enn dette. Avsluttet bra i kulissene sist og har styrken som sin force. Motstandsmessig er det ned en klasse i dag og vi bankerspiller 15 Loving You Deeply på de to minste V4-forslagene og bruker selvsagt også henne som DD-banker.

Spennende motbud til storfavoritten

I V4-4 blir altså 8 Global Tail meget stor favoritt, er faktisk krysset på over 50 prosent i titiden torsdag. I seiersløpet nest sist i Boden, stod 1 Bravo Princess likt med Global Tail, men i dag starter 1 Bravo Princess 20 meter foran. Det var close race mellom disse to i Boden 10. juni og slik forutsetningene er i dag, må 1 Bravo Princess være et meget spennende objekt i V4-4.