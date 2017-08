Storhelg på Klampenborg

Jacob Johansen er aktuell på Klampenborg lørdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig lørdag venter, og hovedfokuset til de fleste er selvfølgelig den strålende V75-omgangen på Momarken. Her venter det 13 millioner til en alenevinner, og løpene starter som vanlig kl.15.00. Før vi skal i gang på Momarken er det imidlertid Klampenborgs tur, og her venter dag en av storhelgen på galoppen. V4-omgangen begynner kl.12.45, mens V5-omgangen begynner kl.14.55. Om kvelden blir det V65 på Färjestad, og her starter V65-1 kl.19.40.



Systemfullklaff på Bro Park 2. august!

Det ble ikke helt lettløst på Bro Park denne onsdagen, men V4-systemet (fire andeler a Kr.750) satt som støpt. Her kunne man hente ut deilige Kr.15 303,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Birger, og Morten byr på følgende til Klampenborg lørdag:

Så er det altså klart for årets store galopphelg i Danmark. Lørdag er det årets storløp for de eldre, Scandinavian Open (SOC). De tre beste fraOslo Cup møtes på ny. Da var Eye in the Sky først i mål, men den ble flyttet ned til tredje. Nå vil Niels Petersens skimmel ha revansj. I V4 må vi gå litt tynt fra start på det flate, for V4-3 og V4-4 er nemlig svært åpne, og det betyr tynt i V4-1, som er toårsløpet. Her kommer Niels Petersen med gode Chivas, som vant lett i debuten på Øvrevoll. Vi garderer med to motstandere som har vunnet, men her kan det være noen som ennå ikke har slått ut i full blomst.

I V5 setter vi vår lit til 7 Amor Invicto. Har vært lite slått av noen av de beste i den klassiske årgangen. Viser hun form, og er opp mot sitt beste, tror vi på seier.

