Strålende galopponsdag på Jägersro

Jacob Johansen (her på Jubilance) er storfavoritt med 2 Mrs Loreen i V4-1 på Jägersro onsdag. Foto: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er vel i gang med en glitrende uke med den store klasseløpshelgen som det soleklare høydepunktet. V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene.

Onsdag er det også mye penger å spille om. Det er stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke, der 1 344 618 kr venter ekstra i sjuerpotten og menyen er strålende og det er garantert gode penger i luften for sju rette. Lunsjen onsdag der finner sted på Jägersro galoppbane, og der er det ni løp på menyen med helt egen V4-omgang og helt egen V5-omgang.

Solid V4-klaff Bro Park tirsdag 5. september

8. valget og storoutsideren 11 Oh Mambo Boy var med på fem hester i V4-1, på det aller minste V4-forslaget på Nettavisen som hadde innleveringspris på kun 150 kr. V4-forslaget satt som det skulle og betalte tilbake meget flotte 3 069 kroner.

Rekker Mrs Loreen frem?

Mrs Loreen er en stjerne på Jägersro. På 20 starter på banen er det blitt 14 seire. Fjerdeplassen i årets Pramms er den eneste start utenom trippelen. Onsdag starter hun på 1000 meter. Ut på oppløpet har hun trolig flere lengder frem til teten, så er spørsmålet om hun rekker å hente alle. På alle andre distanser hadde 2 Mrs Loreen vært en klink vinner for oss i V4-1. Nå velger vi å bankerspille henne på de minste V4-forslagene. Trolig havner hun på drøyt 60 prosent, og da føler vi at det kan være ok å gå litt i mot.

Lås i V4-2

Med åtte såkalte handicapløp og et åpent toårsløp, er det ikke enkelt å løse alle løpene. Vi velger å låse V4-2 på tre hester. 2 Mr Walker, 10 Nanodes og 6 Queen B har alle flott form, og selv motstanden er tøff, tror vi på den nevnte trioen.

Dobbeltbanker i V5-1

V5-omgangen er åpen. Vi velger å gå tynt fra start, da de tre siste avdelingene krever mange streker. Særlig er V5-4 en åpen affære. Det skiller ofte svært lite i disse løpene på sprint og med store felt. I V5-1 har 1 Frompariswithlove og 2 Heman Cross den beste formen og vi låser V5-1 på disse to, og i V5-2 imponerte 1 Muteki i livets tredje start. Her er distanseøkningen til 2 200 meter en utfordring for de aller fleste, men trioen 1 Muteki, 7 Cece Dalwhinnie og 3 Half Heaven ser ut som et bra lås i V5-2.

