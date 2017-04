Strålende galoppsøndag på Bro Park

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En svært innholdsrik søndag står for tur med både galopp og trav på menyen. Det er Bro Park som er første bane ut og Sveriges nasjonalanlegg for galopp byr på både V4 og V5. Litt senere søndag er det igjen dags for V75-søndag der det altså er rekkepris på 1 kr. Det er Solvalla som er vertskap denne søndagen. Til kvelden er det så dags for både V65 og V5-omgang på Sørlandets travpark.

Det ble alt annet enn lettløst under sesongpremieren på Øvrevoll onsdag og i V5-spillet ble det ingen som klarte fem rette og derav utbetaling på fire rette. I V4-spillet ble også solid utbetaling og fire rette betalte ut flotte 14 489 kr. Nettavisens største V4-forslag (innl.pris kr 1920) satt forøvrig klokkerent.

Vurderinger til Bro Park av Birger og Morten:

Dobbeltbanker i V4-4:

V4-4 og V5-1 er samme løp, og i dette løpet står vi på duoen 4 Etasha og 2 Sibenik. De har gode jockeyer med Nelson De Souza på 4 Etasha og Elione Chaves på 2 Sibenik og begge hestene holder flott form. I V5-spillet tar vi med litt flere hester i dette løpet, all den tid vi spiller med banker i V5-spillet.



Taaiqoon en banker i V5-5

Den bankeren heter 10 Taaiqoon. Han gikk flere sterke løp i fjor som toåring, og her virker motstanden overkommelig.

I V5-2 blir 6 Sliceoflife ganske sikkert klar favoritt. Har vært god, men hester som 3 Magic Johnson og 4 Skyhawk nærmer seg.

I V4-2, V4-3 og V5-4 synes vi det er svært åpent. I V4-3 kan 2 Capaill Liath være et objekt. Var forbedret sist, og hvis han viser det beste han har prestert, blir det seier. Men for oss har han vært for ujevn til at vi tør å satse på ham.