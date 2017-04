Strålende V4-omgang i Årjäng

Hadland Stjernen og Jan Roar Mjølnerød blir storfavoritter i V4-4 i Årjäng mandag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det er sesongåpning i Årjäng denne mandagen, og de klemmer til med en fyldig lunsj. Når det gjelder V4-omgangen vi har foran oss i dag er den klart spennende, og det finnes flere hester fra Norge som kan overraske. Vi har som vanlig gjort jobben for deg, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 1 Mellby Donna – Var brenngod ved flere anledninger i fjor høst, og det er snakk om en hoppe med meget bra grunnkapasitet. Nå er det duket for årsdebut, og er den i nærheten av noe form direkte, ja, da skal de andre få kjørt seg. Er meget kjapp i vei, og sporet burde passe perfekt. SPILLES!

V4-2 : 11 Västerbo Starlit – Her er det meget jevnt, og dette er fakta et ordentlig fint felt. Vår ide ligger stadig i skorpen, og nå sist ble den sittende bom fast på en god tid. Er dønn riktig ute denne mandagen, og klaffer det bare for kusken, ja, da kan den sitte der som en frekkis. OBS!

V4-3 : 12 Diadora – Småskummelt løp med mange vinnerkandidater. Hesten vi plasserer først er kun 4-år, og den er under utvikling. Nå sist rykket man skoene bak, og det virket den merkbart forbedret på. Var ordentlig pigg underveis, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. Her er den billig ute, og får kusken til styringen så er den meget aktuell. OBS!

V4-4 : 7 Hadland Stjernen – Dette er et dårlig kaldblodsløp, og her er det STOR forskjell på hestene. Hadland Stjernen er den klart beste hesten i feltet, og den virker dessuten å utvikle seg strålende. Var knallgod til seier sist, mens den ble tatt på speed nest sist. Distansen burde være et pluss, den virker å være dønn travsikker, og sjansene for at den runder må være gode. VI TROR HARDT!