Strålende V4-omgang i lunsjen

Ove A Lindqvist er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

En ny spennende dag venter for vi som elsker å spille på hester, og i dag er det Bergsåker som er først ut. Her blir det V4-lunsj med start kl.12.20. Momarken byr så på en fantastisk V65-omgang, og her starter V65-1 kl.18.50. Eskilstuna er sist ut denne tirsdagen, og her begynner V64-1 kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tipsene i lunsjen mandag satt MEGET bra. Perfect Prince (6-valg), Spik Vilja (3-valg), Azarayah Ridge (2-valg), og Sugar Daddy (1-valg) var våre tipsenere. Fasit - en 2-plass, og tre 1-plasser! Nå byr vi på nytt lunsjsnadder, og her er det bare å ta rygg på følgende til Bergsåker:



V4-1 : 2 Pastor Dee – Er MYE bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier igjen. De to siste gangene har det blitt feil, og den har blitt sittende fast over mål i kulissene. Kommer nå ut etter en liten pause, den har trukket drømmesporet, og dette ser veldig spennende ut på forhånd. Prøves som en frekkis i et ganske jevnt løp.

V4-2 : 11 Guli Komet – Har gjort fine løp på slutten, og den var solid til seier sist. Er med garanti en av de beste hestene i feltet på ren kapasitet, og det at den også er solid kuskeplusset med Ulf Ohlsson gjør jo ikke noe… Feilfritt har den normalt en meget fin sjanse å runde til seier, og vi føler at favoritten er motivert.

V4-3 : 11 Stella Gold – Blir ikke tatt på alvor, men fakta er at denne er veldig bra når den bare kommer seg rundt uten noe tull. Sist feilet den, men nest sist satt den bom fast i kulissene, og draskylappene ble aldri nappet ned. Formen virker å være ordentlig bra, og den dukker opp på foto i en feilfri utgave. SJOKKER?

V4-4 : 10 Mellby Cheeky – Var ute i et løp hvor meget gode Narold Vox vant sist, og når Mellby Cheeky møter slike hester kan man nesten ikke forlange seier. Fakta var uansett at vår ide ble sittende bom fast over mål, og den leverte et herlig formbeskjed. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, og den trenger ikke å være borte med flyt på veien. OBS!