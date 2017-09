Strålende V4-omgang med flere mulige skrellbud

Jorma Kontio er aktuell i dagens lunsj. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Fransk-lunsj med Hamre i hovedrollen

En meget innholdsrik mandag venter, og allerede kl.11.10 er moroa i gang. Bjerke byr da på V5-lunsj. Rättvik byr så på en V4-lunsj kl.12.20. Leangen serverer en herlig V65-JACKPOTOMGANG kl.18.50, og det ligger hele 540 104 ekstra i sekserpotten. Halmstad er sist ut kl.19.25, og her venter en spennende V64-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi traff bra i lunsjen sist uke, og vi håper at du var med på noen av oppturene. Sist mandag betalte vårt V4-forslag på Kr.480 ut Kr.2 557,-. Sist tirsdag gav ikke V4-omgangen noe, men Micro Vick (2-valg) innfridde som en deilig ide! Sist torsdag betalte vårt V4-forslag på Kr.480 ut Kr.1 464,-. Nå jakter vi ny opptur, og vi gjør det i en spennende omgang fra Rättvik. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 2 Highspirit – Blir knallhardt betrodd i innledningen, og den var også meget god til seier i V75’en sist. Vær dog klar over at den her er hardt ute grunnlagsmessig, og det er ikke snakk om noe rent straffespark. Vi tar med både 3 Olympic Torch som er kuskeplusset med Jorma Kontio, samt feltes beste hest, 5 Aileron, som har fått en blåser i kroppen etter pause. Tre hester skal være heldekk.

V4-2 : 14 Hønn Blesa – Vi er fullt klar over at den er noe tøffere ute enn tidligere, men den har vinnerform i kroppen, og klaffer det bare for kusken, ja, da kan den sjokke. Nå sist spurtet den strålende, og den kom til mål med krefter igjen. Springsporet på tillegget passer bra, og leverer den som sist, er den alt annet enn ueffen. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 5 Alwoods Joker – Har gjort flere sterke løp før i år mot klart bedre hester enn hva den møter nå. Har siden det siste løpet skiftet trener, og den kommer ut etter en liten pause. Leverer den i nærheten av på sitt beste etter denne pausen, ja, da skal de andre få kjørt seg. SKAL MED PÅ ALT!

V4-4 : 3 Kemas Barolo – Fire hester kan vinne i finalen, og hesten vi prøver oss med blir merkelig lite spilt. Vi snakker om en traver som kommer ut fra stallen til Nicklas Westerholm (22% seire i 2017), den kommer ut etter pause, og på ren kapasitet er den god i dette grunnlaget. Blir ikke helt tatt på alvor pga en dårlig rad, men denne skal ikke vi ryke på mot en slik type motstand. SE OPP!