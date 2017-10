Super galoppsøndag på Jägersro

En herlig søndag står for tur med både flott galopp på menyen, V75Søndag og hjemlig V65. Det er Jägersro som er vertskap for galoppløpene søndag og som vanlig står det både V4 og V5 på menyen. Solvalla er vertskap for V75Søndag og husk at rekkeprisen er kr 1. Til kvelden byr så Jarlsberg på en feiende flott V65-omgang.



Nettavisens galoppeksperter har levert solide tips gjennom hele 2017, og onsdag ble det storeslem under V4-løpene på Øvrevoll.

V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr.

I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Herlig systemklaff i V5 på Øvrevoll søndag 8. oktober

Det ble en vrien V5-omgang på Øvrevoll sist søndag og kun 15 bonger fikk fem rette. Våre galoppeksperter fikk dog flott systemklaff. To stk systemer (fire andeler a kr 750) fikk begge fem rette. V5-utbetaling solide 21 499 kr.



To toppløp i V4

V4-1 og V4-3 er to toppløp på Jägersro søndag. I V4-1 blir nok 5 Brownie klar favoritt, og det skal han være. Sist han var på banen i Malmø, var han suveren i Pramms Memorial, det største sandløpet i Skandinavia. Vi bankerspiller 5 Brownie på de to minste V4-forslagene. Største, og kanskje også eneste, konkurrenten er for oss 7 Be My Academy. Etter flere år med stayerløp, var han meget bra sist da han gikk ned i distanse. Vi tar med 7 Be My Academy på de to største V4-forslagene.

2 Mrs Loreen blir nok betrodd av hjemmefansen, men hun har aldri maktet å tukte de beste hingstene. Niels Petersen tar med seg treårige 8 Spitzbergen. Det han har prestert til nå, holder absolutt ikke, og han må være mye forbedret for å hevde seg her.

I V4-3 stiller hele fire Derbyvinnere. Normalt ville 2 Hurricane Red vært klar favoritt, men hans form har bare vært middels de siste månedene. Wido Neuroth har to kandidater, og av de to har 4 Bokan vist mest i år. De syv startende har kun vunnet seks løp i år, og løpet virker åpent og vi tar med seks av de sju startende på samtlige V4-forslag.

De to øvrige avdelingene er temmelig åpne. Våre favoritter er 10 Perfect For You i V4-2, samt 11 Kisstomorrowgoodby i V4-4. Sistnevnte har vi jaget en stund, og sist kom endelig seieren. V4-4/DD-2/V5-1 er et åpent løp, men vi setter DD-spillet på 11 Kisstomorrowgoodbye.

