Superlunsj med godbiter på menyen

Jorma Kontio kjører en av dagens store luringer i lunsjen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Gårsdagens lunsj var SYLTYNN, og en omgang som vi ikke likte. Dagens V4-omgang liker vi imidlertid skarpt, og her blir det fort store kroner for de med fire riktige! Vi spiller frekke bonger med flere bortglemte ideer!

Sjekk ut følgende til Eskilstuna:



V4-1 : 3 Complete Launcher – Følger bilen fra start, og løser den som sist, ja, da blir det tet. I det nevnte løpet sist så føk den til tet, så valgte kusken å slippe, og den fullførte OK uten at det klaffet helt tilslutt. Nå har den fått dette løpet i kroppen etter pause, den kan ventes forbedret, og distansen på tirsdag burde passe midt i blinken. MÅ BARE PRØVES SOM ET FREKT OBJEKT!

V4-2 : 12 MT Kimono – Her vrimler det av hester som er BEDRE enn raden, og vi må bare spekulere mot den store favoritten. Draget vårt fikk aldri sjansen på en dårlig bane nest sist, mens den spurtet sylvasst nedover oppløpet sist. Er betydelig bedre enn raden, og med flyt kan den overraske! 1 Meili Vici – Var positiv etter pause sist, og den ble sittende bom fast som PIGG da! Har litt inne, og med ytterligere fremgang er den god nok. Kan absolutt sjokke om den bare ikke blir fast. OBS!

V4-3 : 3 Spotlite Son ML – Ble det feil for i tøffe omgivelser sist, og den passerte mål med litt krefter igjen i kulissene da. Gangen før ble det en relativt enkel seier.og det er snakk om en hest med flott form! Har en del inne, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Er verdt et forsøk mot helt riktig motstand. OBS!

V4-4 : 13 Star Cross – Må være et spennende sjokk i en finale hvor fire hester skiller seg ut. Nå sist ble det galopp for en ikke veldig bra kusk, mens den nest sist passerer mål som pigg uten helt å få sjansen. Var da ute mot knallhard motstand, og Heartbreaker VS vant det løpet… Her er den VELDIG billig ute, den har springspor på tillegget, og den blir dessuten enormt kuskeplusset med Jorma Kontio! MÅ BARE PRØVES!