Toppobjekter blir ikke tatt på alvor i lunsjen

Claes Sjöström er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En svært innholdsrik torsdag venter, og allerede kl.12.20 er moroa i gang. Visby byr da på en spennende V4-omgang. Deretter er det Drammen sin tur kl.13.40, og her blir det V5-lunsj. Bergen Travpark serverer en TOPP V65-OMGANG kl.18.50, og her er det altså JACKPOT med 230.866 ekstra i sekserpotten. Øvrevoll er sist ut denne torsdagen, og kl.19.25 blir det galopp på V65'en.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

En særdeles spennende V4-omgang venter fra Visby denne torsdagen. Vi spiller med helfrekke bonger, og har mye deilige objekter med på de. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 1 Pallex Leejs – Har vært helt OK de siste gangene, og nå som den dukker opp mot en veldig overkommelig gjeng så er i hvertfall vi på vakt. Kan ikke få et bedre løp når det gjelder grunnlag, og den står nesten på kronen riktig inne i dette løpet. Er verdt et forsøk som et frekt drag, og vi roper et varsko!

V4-2 : 11 Assumtoberich – Likte vi skarpt etter pause sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Gikk PIGG i mål i kulissene etter sene luker, og den varslet full form. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, den kan ventes forbedret med et løp i kroppen, og vi setter varsellampene på full styrke. OBS!

V4-3 : 2 Garmin BJ – Erik Lindegren reiser altså en strekning på vel seks timer med en 3-åring etter over 3mnd pause. Vi tviler på om han gjør det helt uten ambisjoner… Garmin BJ viste et fint talent i sommer, og i sitt siste løp var den for eksempel ute mot Coin Perdu. Garmin BJ må tas på alvor her, og vi varsler skarpt!

V4-4 : 9 Repeat Amore – Kan være rundens storskrell. Den har nemlig vært ordentlig positiv etter pause, og den skal passes i omgivelser som dette. Nest sist får den aldri sjansen, og den passerer mål med krefter igjen. Sist spurter den fint, er ikke tom i mål, og da møter den en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Smygsporet passer perfekt, og som helt uspilt er i hvertfall vi på vakt. SPILLES!