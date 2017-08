Toppobjekter i lunsjen

Jennifer Tillman er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny mnd er over oss, og nesten som vanlig er det utrolig mye å glede seg til. Når det gjelder dagen i dag så er det Romme som er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Forus står så for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Her kan man blant annet glede seg til møtet mellom Torben, Ulsrud Tea, og Gylden Balder! Solänget er sist ut, og her starter som vanlig V64-omgangen kl.19.25. Vær også OBS at vi i kveld kan spille inn i den svenske V4-potten, og her er det spillstopp kl.20.09.



Romme står for dagens lunsj-V4, og det er en omgang vi liker skarpt. Her finnes det flere godbiter, og hester som blir aldeles for lite spilt! Vi satser på en flying start av august, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 14 Global Revenue – Innledningsløpet denne tirsdagen er VIDÅPENT, og her vrimler det med mulige godbiter som blir altfor lite spilt. Vår ide hadde litt over 2% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er altfor lite. Er nemlig i knallform, og den må tas på alvor. Nå sist ble alt feil, men den spurtet likevel sterkt i kulissene. Gangen før klaffer det heller ikke helt, men også da spurtet den skikkelig bra. Tredje sist leverer den en sisterunde i 13-fart. Her er det altså knallform, og med flyt kan skrellen være et faktum!

V4-2 : 11 Douglas Sisu – Har radet opp med bra prestasjoner, og den fortjener virkelig en seier nå. Sist satt den perfekt til i andre utvendig, men fikk dødens ca 850m fra mål. Fullførte klart bra, og det på en fin tid. Den var så positiv i kulissene nest sist, mens den tredje sist avslutter i 12-fart. Springsporet på tillegget passer perfekt, og motstanden skremmer ikke. SKAL MED PÅ ALT!

V4-3 : 9 Tommy Vint – Interessant løp hvor vi går for en ny frekkis! Draget vårt er talentfull, og MILEVIS bedre enn raden. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den er ordentlig pågang! Nå sist feilet den tidlig, men så ellers gnistrende bra ut for dagen! Vi hadde 14,2/2000m på den etter uhellet, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg her. BANKER FOR DE FREKKE!

V4-4 : 5 Undies – Var strålende opplagt til seier sist, og via en sisterunde i 13-fart ble det enkelt tilslutt. Har motstandsmessig en veldig riktig oppgave foran seg nå, og leverer den på sitt beste så skal mulighetene være gode. Vi tar dog med 3 Zeus Karsk som var bra etter pause sist, og selv om det ble tap for Undies så gjorde nok det løpet veldig godt. Glem ikke at den fjerde sist vant, og knallet til med 13,5/2140ma…