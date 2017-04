Toppobjekter til lunsj

Supertips fra Lerum til Kalmar 7. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Kalmar denne fredagen, og vi håper at du var med på oppturen! I V65-spillet betalte vårt mellomste V65-forslag på Kr.480 ut meget fine Kr.4 981,-. I V4-spillet betalte vårt minste forslag på Kr.120 ut Kr.2 294,-. Flere av våre SUPEROBJEKTER slo til i denne omgangen, og dagens STORSKRELL fikk du nok ikke servert så mange andre steder enn hos oss. 9-valget Stepping Perfect stod nemlig først på vår rank, og følgende info ble servert:

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!

Det ble stolpe ut i lunsjen mandag, og den omgangen er allerede glemt. Nå bretter vi opp ermene, og er mer enn klar til å kamme hjem dagens V4-omgang! Rättvik står for løpene, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 11 BW Kurre – Må være meget spennende i innledningen, og vi stormvarsler! Den fikk aldri sjansen nest sist, og den passerte mål med krefter igjen da. Tiden ble knallbra, og den fikk et soleklart pluss av oss. Nå sist blir det galopp direkte, og den taper alt. Gjør et knallsterkt løp etter denne galoppen, og den kom enormt tilbake i kulissene. Tiden må sees i lys av en svært krevende bane. Her møter den en overkommelig gjeng, og den har en fin sjanse med litt flyt på veien. OBS!

V4-2 : 3 Digital Import – Vi liker strekhester i løp sin dette, og her går vi på en pausehest som kommer ut i ny regi. Nicklas Westerholm har sensasjonelt sterke tall å vise til på stallen sin, og vi blir alt annet enn overrasket om han her seler ut en ny vinner. Har nemlig OK kapasitet, og den er verdt et forsøk direkte.

V4-3 : 6 BBS Pelleshan – Debuterer for sin «nygamle» trener denne tirsdagen, og vi gir den tipsnikken direkte. I Claes Eskilssons regi var nemlig dette en sylvass sprinter, og den duger normalt godt mot en motstand som dette. Kan åpne ordentlig bak bilen når den blir laddet med, og her blir det nok «full pepper» fra start. Skulle Claes Eskilsson greie å komme seg foran med sin springer, ja, da blir den ikke enkel å fange. OBS!

V4-4 : 1 Cash Lady – Likte vi etter pause sist. Spurtet nemlig meget fint etter et passivt opplegg da, og vi hadde 13,5 s 800m i sølen. Har normalt gått frem med den blåseren i kroppen etter pause, og den blir spennende å følge mot en overkommelig motstand. Tet, og slutt? 12 Hot Lady Andover – Blir det store skriket, og mange sin favoritt i finalen. Var som forvandlet etter et skorykk sist, og du verden hvor fort den avsluttet. Den «fløy» nedover oppløpet, og vi likte den skarpt. Tas selvfølgelig med på alt. Disse to hestene skiller seg klart ut i en ellers åpen finale.