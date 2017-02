Tynn suppe til lunsj

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Mandag: Stor V64-jackpot til Halmstad. Hele 1 629 245 ekstra i sekserpotten!

Onsdag: V76 på Bjerke med saftig bonuspott! Hele 1 168 140 i bonus til eventuell alenebong.

Torsdag: Bjerke arrangerer det nordiske lunsjkonseptet Dagens Rett. V4/V5 med stor pott!

Lørdag: V75 på Biri med hele 13 millioner til eventuell alenebong.



Søndag: Enorm V64-jackpot! Hele 2 569 297 ekstra i sekserpotten!

Lerum med spillfest i Harstad 5. februar!

Det ble fantastisk flott treff i V5-spillet fra Harstad søndag. Det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) betalte ut helt fantastiske 26 104 kr. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

I V65-spillet der det var stor jackpotomgang, ble det noe mer favorittpreget, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris 150 kr) satt uansett klokkerent og betalte tilbake 1 524 kr.

Et par saftige høydepunkter fra januar! Tok du rygg?

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



Det er SVAK klasse på dagens lunsjomgang, og det er sjeldent man ser såpass dårlige felt fra Sverige. Vi velger å spille uten banker i V4-spillet, og her er det bare å ta rygg på følgende til Östersund:



V4-1 : 4 Smefaksen – Er feltes beste hest, og den skal bli spennende å følge etter pause. Gikk et helt spinnvilt løp etter en grov galopp nest sist, og finner bare Øystein Tjomsland ut av denne, ja, da blir det mye gøy. Må gå feilfritt, men gjør den det så dukker den opp på foto. SPILLES!

V4-2 : 7 Guiseppe Boko – Skulle denne komme seg foran så er dette løpet fort kjørt. Gikk flere fine løp som 3-åring, og den avslørte et hyggelig talent. Kommer nå ut etter pause, den dukker opp mot en særdeles overkommelig gjeng, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på denne. SKAL MED PÅ ALT!

V4-3 : 14 Chip RS – Dette er et SVAKT løp, og nesten som en poengjakt å regne. Hesten vi velger å varsle for blir ikke mye spilt, og den hadde kun litt over 4% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Det mener vi er feil. Etter pause sist får den aldri sjansen, og den blir sittende bom fast som PIGG! Har bra styrke i kroppen, og klaffer det bare litt på veien blir den ikke enkel å stå i mot. Sjokker?

V4-4 : 9 Åstas Marcus – Vant utrolig enkelt etter pause sist, og det uten at kusken kjørte en meter. Kommer her ut i et dårlig løp, og uten noe tull på veien må dette dreie seg om en stor mulighet. Vi vil dog se den i et løp til før vi velger å banke, og spesielt når det her skal dreie seg om en oppjaget sprint. Er dog veldig motivert!