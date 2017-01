Ukestart med et herlig V4-spill

Fredrik Persson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: hesteguiden.com

Våre galoppeksperter serverte noen fantastiske bonger på Bro Park denne søndagen. Nettavisens V4-forslag på Kr.896 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.14 735. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 12 andelslag. Vi gratulerer de som tok rygg med en sterk start på det nye året!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Noen av undertegnedes høydepunkter fra desember:

Over Kr.300 000 innspilt til Bollnäs 23. desember!

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-.På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



Lerum med stortreff i V75 på Forus 10. desember!

Det var ikke helt enkelt å være spiller på Forus denne lørdagen, og det ble bra med penger for de som kom til lukene! Et av våre system suste imidlertid inn (fem andeler a Kr.1 000), og det betalte ut enorme Kr.194 600,-. Vi gratulerer de fem som kjøpte seg en andel i det systemet.



Lerum med årets V4-tips! Kr.196 ble til Kr.11 289 i Boden 6. desember!

Det ble servert kruttsterke tips til Boden denne tirsdagen, og det er nok en dag vi vil huske litt ekstra godt. Samtlige forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-. Mye av nøkkelen til denne utbetalingen var skrellen Gregor Mollyn (6,2%). Den ranket vi imidlertid først, og låste finalen på to hester.

Lerum med supertips på Åby 1. desember!

Under jackpotomgangen på Åby 1. desember satt tipsene knallbra! Tahays Blue Amber (2-valg), Chili Junior Pirat (3-valg), Sandsjöns Revenue (2-valg), og Balfour (2-valg) ble alle servert som tipsenere! Balfour var dagens solide banker, mens Sandsjöns Revenue var en alternativ banker. Nettavisens forslag på Kr.1 344 betalte ut Kr.17 551,-. På Eksperten ble det fullklaff for syv flate bonger (fem andeler a Kr.200/fire andeler a Kr.300/fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut fra Kr.17 020 til Kr.18 513,-. Systemet (fire andeler a Kr.1 250) satt også som det skulle, og det betalte ut Kr.25 591,-.

Kalmar sparker i gang en ny uke, og det gjør de med et herlig V4-spill til lunsj! Vi har jobbet frem flere interessante objekter, og noen av favorittene føler vi er i trøbbel! Sjekk ut følgende:



V4-1 : 2 MT Kingsize – Debuterte for Anders Zackrisson sist, og den gjorde et klart bra løp første gangen ut for ny trener. Stod litt dumt til, havnet opp i dårlige rygger, men den går helt OK i kulissene. Skal normalt ha gått MYE frem med den blåseren i kroppen, det er snakk om en veldig grunnkapabel traver, og her blir det nok full bøtt direkte. Har en stor sjanse mot helt riktig motstand. BANKER FOR DE FREKKE!

V4-2 : 8 Flynn Rider – Småskummelt løp hvor 13 Ambra Godiva blir hardt betrodd. Debuterer for Anders Zackrisson, men hesten kommer altså fra Lugauer, og det er en trener som man ikke veldig ofte forbedrer hester fra. Vår ide er bedre enn raden, og den skal passes. Ledet til det gjenstod 100m mot veldig gode hester nest sist. Nå sist blir den sjenert til galopp, men kommer fint tilbake i kulissene. Kan skrelle med flyt!

V4-3 : 1 Elliot Coger – Sporet kan bli en felle for favoritten, men løser det seg så dreier dette seg om en meget fin mulighet. Har vært brenngod de siste gangene, og det er snakk om en hest i absolutt toppform. Fra et annet spor kunne det ha dreid seg om en banker, men nå nøyer vi oss med å si at det er snakk om en motivert favoritt.

V4-4 : 8 Kosmopolit Du Gull – Er en traver som stadig ligger i skorpen, og snart må vel den få en seier? Har vært klart positiv de to siste gangene uten at det har klaffet helt på veien da. Her står den i springspor på tillegget, motstanden er den riktige, og med flyt kan en etterlengtet opptur komme. OBS!