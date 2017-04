Untersteiner fikser lunsjen

Peter Untersteiner er meget aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Mikkel må fikse lunsjen

Lotto: To vant over 7,3 millioner

En fantastisk uke venter - gå ikke glipp av følgende:

Mandag: V64-jackpot på Färjestad! 1 072 370 ekstra i sekserpotten!

Onsdag: V76-jackpot! Superonsdag på Bjerke med 2 073 334 ekstra i sjuerpotten!

Fredag: V65-jackpot i Boden! Lunsjomgang med 1 014 894 ekstra i sekserpotten!

Lørdag: V75-jackpot! Internasjonal omgang på Åby! 7 395 928 ekstra i sjuerpotten!



Når det gjelder dagen i dag så er den allerede i gang kl.11.10 på Bjerke. Her venter en herlig V5-omgang. Kl.12.20 blir det V4 fra Halmstad. Til kvelden byr Leangen på en topp V65-omgang med start kl.18.50, før det hele avrundes på Färjestad kl.19.25. Her er det altså jackpot i V64-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Halmstad står for ukens første svenskelunsj, og det er bedre kvalitet enn normalt på løpene. Det kan bli mye Untersteiner i dagens lunsj, og også vi har tro på flere av hestene til Peter. Ta rygg på følgende:



V4-1 : 2 Aha – Er litt spennende i innledningen. Spurtet sterkt etter pause sist, og vi hadde 12,6 s 800m på klokken med krefter igjen. Kan komme seg foran nå, og på en kjapp bane trenger den ikke å bli enkel å plukke ned. Hadde kun litt over 7% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er for lite.

V4-2 : 10 Bonete – Urutinerte hopper, og her kan det smelle. Vår klare ide er imidlertid bra på sitt beste, og skulle den gå opp mot sin maks, ja, da er mulighetene gode! Satt bom fast sist, og det var krefter igjen på tanken. MOTIVERT! 8 Mazarin Hönez – Kan være noe for de som jakter et frekt objekt. Var merkbart forbedret sist med skorykk foran, og den avsluttet sterkt da. Sporet trekker ned, men den varslet altså form sist, og den trenger ikke å være borte nå.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 4 Favorite Boko – Hadde Untersteiner tro på sist, men selv om den altså traver 11,3 så var den kanskje ikke helt på topp. Satt i andre utvendig underveis, og aksjonen tilslutt var ikke helt optimal. Er lynrask fra start, den møter ingen Benjamin Evo nå, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Banker for de som går tynt!

V4-4 : 9 Shorthanded Jag – Lanserte vi som dagens beste skrell-ide sist, og vi skammer oss ikke over det. Shorthanded Jag gjorde nemlig en knallgod sisterunde, og vi hadde 10 s 800m på klokken. Tapte da for svært kapable Now Or Never Flair. Møter ingen slik hest her, og med samme innsats som sist, ja, da skal de andre få kjørt seg. 11 Locarno – Ble felt av banen nest sist, mens det ble galopp direkte sist. Er en ordentlig bra hest, og nå som kraftig undervurdert velger vi å ta den tidlig på. Neppe noen i dette feltet er så veldig mye bedre på ren kapasitet…