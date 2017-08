Untersteiner fikser lunsjen

Peter Untersteiner er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

En herlig tirsdag venter, og her blir det mye moro for vi som er glad i å spille på hester. Allerede kl.12.20 er vi i gang med lunsj fra Sverige, og Vaggeryd. Deretter overtar Forus med en strålende V65-omgang kl.18.50. Jägersro avrunder så tirsdagen med en topp V64-omgang, og her starter man som vanlig kl.19.25.



Nesten superklaff i V75-spillet 13. august!

Nettavisens svenske samarbeidspartner, SNOKEN, leverte virkelig varene til V75-omgangen på Dannero denne søndagen. Med banker på Lollipop Girl (2-valg) + Nadal Broline (1-valg), samt at skrellene Tip Jar (7-valg)/Blås Undan (9-valg) var trygt på bongen, ble det spennende for bongene fra Kr.1 500 (fem andeler a Kr.300) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene satt nemlig igjen med fire hester i finalen, men greide dessverre ikke å fange opp supersjokket Importedfrmdetroit (10-valg). Dog ble det en meget fin "trøstepremie" da bongene betalte ut fantastisk fine Kr.19 256 til Kr.19 764,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Sambuca Knight (2-valg) var en herlig DD-banker i gårsdagens lunsj! Vaggeryd står for dagens V4-lunsj, og igjen har vi jobbet frem noen godbiter. Bankeren er dog veldig klar, og vi kan ikke spekulere mot enormt gode Starzinner (V4-4). Sjekk ut følgende:



V4-1 : 10 Marjons Julle – Så helt enorm ut etter pause sist, og måten den avgjorde på imponerte veldig. Nå har den fått dette løpet under vesten, og den er fort enda bedre til denne starten. Er meget spurtsterk, og med tempo skal de være meget gode for å stå i mot. Vårt frekke førstevalg, og klare ide!

V4-2 : 11 Höwings Venus – Er veldig kapabel, og en god del bedre enn det grunnlaget den har på konto. Nå sist feilet den ca runden igjen, og den tapte alt. Kom enormt sterkt tilbake i kulissene, og den viste igjen frem sin store kapasitet. Nest sist viser den 12,6 s 1000m, og den hentet lengder på vinneren helt inn i mål. Ingen løper fra den i omgivelser som dette, og feilfritt har den en solid mulighet!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

V4-3 : 2 Starzinner – Har et gaveløp foran seg denne tirsdagen, og vi kan ikke spekulere. Den varmet opp i en bedre stil enn tidligere etter pause sist, og vi likte hesten godt. I selve løpet ble det dødens på en noe krevende bane, og den var enormt tapper i nederlaget på 11,8! Her burde det bli tidlig tet, og vi kan ikke helt se hvordan denne topptraveren til Untersteiner kan tape dette. ALL IN!

V4-4 : 1 Rydens Molly – Er ingen stjerne, men den er OK, og sist fikk den maks som andre. Dog var det knallgode Madam Hill som vant det løpet, og det å tape for en slik hest er ingen skam. Går en 17-tid fra strek, og det rekker normalt en bit. PS. 2 Loke Cash blir hardt betrodd. Så dog ikke som best ut sist, og galoppen var av det svært dumme slaget. Vi er usikker på formen til denne favoritten, og må bare prøve å spekulere den bort.