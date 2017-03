Utfordrende V4-omgang i Gävle

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. oto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi skal gjennom en meget innholdsrik mandag, og i dag braker det løs kl.11.10. Da blir det V5, og lunsjtrav på Bjerke. Deretter blir det lunsjtrav fra Sverige kl.12.20. Gävle står for løpene, og det er en vidåpen V4-omgang vi har foran oss. Om kvelden jakter Leirvåg en ny opptur på Leangen kl.18.50, før det hele avrundes med en herlig V64-omgang på Färjestad kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Gävle byr på en meget åpen, og spennende lunsj denne mandagen. Det er veldig store felter, mange vinnerkandidater, og ingen bør bli overrasket om dette gir en solid utbetaling. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 10 Ninepoints Googo – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det skal ha gjort veldig godt. I fjor gikk den sine beste løp uten sko bak, og i dag er vel det endelig duket for skorykk? Har vært ute mot betydelig bedre hester enn dette, og viser den bare litt form, ja, da kan den sitte der som et frekt objekt!

V4-2 : 5 Pirate Broline – Gikk flere enormt bra løp i fjor, og den skal duge godt i dette løpet om den viser litt form. Har vært veldig sløv etter pause, og kun gjort løp på det jevne. Er best når skoene kan rykkes, og i dag prøver man det på en knallgod bane? Duger på kapasitet, og kan storskrelle om den leverer som den skal!

V4-3 : 2 All Star – Gikk PIGG i mål etter sene luker sist, og den varslet form etter pause. Gikk altså 15,5/2140ma med krefter igjen, og noe slikt her, ja, da vinner den normalt enkelt. Burde dessuten ha gått frem med en blåser i kroppen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne favoritten. SPILLES!

V4-4 : 12 Special Edition – Å jakte på Sune fra spor 12 er selvfølgelig noe langsøkt, men her må vi bare jakte på en hest som er under en rivende utvikling! Gikk et helt spinnvilt løp etter sjenering/galopp sist, og du verden hvor bra den var. Er garantert på foto med den minste klaff, og vi må bare varsle skarpt!