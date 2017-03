Utfordrende V4-omgang med godbiter på menyen

Jan Ove Olsen er aktuell i dagens V4-omgang. Vinnere av Jacob Meyers pokalløp. Foto: Eirik Stenhaug

En strålende tirsdag venter for oss som er glad i å spille på hester. Hagmyren står for dagens lunsj, og V4-omgangen starter som vanlig opp kl.12.20. Om kvelden blir det V65 på Forus med start kl.18.50, samt V64 på Axevalla med start kl.19.25. På Axevalla er det STOR JACKPOT med hele 1 314 134 ekstra i sekserpotten.



Leirvåg var i storform på sin favorittbane denne mandagen, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg! I V5-spillet satt Nettavisens minste forslag på Kr.150 som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.7 841,-. Supersjokket Byes Banker (3,3%) var trygt plassert på bongene. Prins Tom (2-valg) var en herlig tipsener, og DD-banker mot dagens største favoritt, Fjord Jerven.



Det ble også fullklaff i V65-spillet, og her betalte Nettavisens lille-bong på Kr.180 ut Kr.1 093,-. Du tar vel rygg på Leirvåg på Leangen?



I lunsjen mandag innfridde vårt store objekt i omgangen, Kolbergs Lillefot (3-valg/8,10 i odds). Vi røk dog på låset vårt i finalen, og kom dermed ikke til lukene. Nå tar vi nye tak, og til Hagmyren tirsdag kan det bli en ordentlig bunke med tusenlapper for de som lykkes. Her er det nemlig særdeles utfordrende, og alt annet enn lettløst.

Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 6 Sundbo Tibast – Er MILEVIS bedre enn raden, og snart må vel det lykkes? Gikk et sterkt løp etter tidlig galopp sist, og innsatsen var klart bra. Står i springspor nå, og det burde bety en betydelig bedre start enn sist. Motstanden skremmer ikke, og distansen passer dessuten bedre nå. SE OPP!

V4-2 : 4 Kringlers Viktor – Vant et bløffløp sist, men den var bra for dagen. Har MYE inne, men vi er fakta usikker i hvor bra form denne er i. Har nemlig ikke hatt noen treningspause, og den var sliten i kroppen når den reiste fra Norge. Vi velger å spekulere litt da den blir enormt hardt betrodd. 7 Högheimsfax – Ble sjenert til galopp nest sist, men gikk helt strålende etterpå. Nå sist ble den sittende fast for lenge, og den kom til mål på en bra tid. Er i en absolutt toppform, og den trenger ikke å være borte med litt flyt. OBS!

V4-3 : 6 Cast Bolt – Er lynrask fra start, og den vil nok komme fykende direkte om Ove A prikker starten. Når den vant nest sist så jogget den en 13-tid med krefter igjen. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og blir det bare ikke noe tull på veien så skal sjansene være gode. MÅ MED PÅ ALT!

V4-4 : 3 Kias Mando – Var tidlig fremme, og den viste stort talent som 2-åring. Kom feks til mål med litt krefter igjen bak en KANON som Diamanten fjerde sist, og på den utregningen, ja, da er Kias Mando helt klink her. Har dog vært lenge borte, og helt sikkert hatt sine skadeproblemer. Om den skulle levere 60% i årsdebuten så skal sjansene være bra, og vi setter den frekt først!