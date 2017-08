Utfordringer i V4-spillet

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En ekstremt innholdsrik uke venter - sjekk ut følgende:

Onsdag: V76-jackpot på Bjerke med hele 1 037 698 ekstra i sjuerpotten!

Ekstra V75-omgang på Jägersro med kvalifiseringer til Derby.

Torsdag: Ekstra V75-omgang til Åby.

Fredag: Ekstra V75-omgang til Bergsåker.

Lørdag: GULLJACKPOT i V75-spillet på Sørlandet.

Søndag: Øvrevolls festdag med Norsk Galopp Derby, og en internasjonal V64-omgang.

Ekstra V75-omgang til Chalottenlund.

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Dannero åpner V4-uken med en utfordrende V4-omgang. Her er det ingen soleklare bankeralternativer, og noen av løpene er dessuten svært åpne. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 4 Hunkydory Degato – Har gjort to løp sålangt i karrieren, og det har blitt to enkle seire. Kan nok helt sikkert ned mot 16,0 på distansen, og fra tidlig tet blir den naturligvis ikke enkel å fange. Er en motivert favoritt i et ellers vidåpent hoppeløp.

V4-2 : 4 Norrlands Bonus – Kommer ut etter en liten pause, og vi går til på den direkte. Sist stod den likt med feks Minelli, var mer spilt enn Minelli, og i forsøket (forsøk/finale) var den meget god fra dødens. Er nå 20m billigere ute, og viser den bare litt form, ja, da må den være HET!

V4-3 : 10 Mellby Don Juan – Her er det ganske jevnt. Vår ide kommer ut etter pause, og den skal bli spennende å følge her. Glem ikke at den nest sist satt bom fast bak meget gode Barkevious Mingo, og den har en veldig bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. MÅ MED PÅ ALT!

V4-4 : 11 Quick One – Har kun gjort 28 løp, men den har tatt 10 seire… Kom ut etter behandling sist, den var litt tung, men den gjør likevel en meget sterk siste 800m (12,3 s 800m). Kan ventes ytterligere forbedret til denne oppgaven, og mot en gjeng som ikke akkurat rader opp må den passes!