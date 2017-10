V4-bankeren gjør kort prosess i lunsjen

Claes Sjöström kjører vår V4-banker i lunsjen. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lukene ble tømt til lunsj i DD-spillet 10. oktober! Vi banket en 18-oddser!

Undertegnedes DD-tips smalt ordentlig til i tirsdagens omgang til Gävle! Supersjokket Brenne Brakar (Odds 18,78) ble servert som en helt fantastisk banker, og den kombinert mot Alan Wadd i DD-2 ga saftig betalt! Undertegnedes lille DD-forslag med en innleveringspris på Kr.180 betalte ut Kr.4 205. Det store forslaget med en innleveringspris på Kr.360 betalte ut storfine Kr.8 410,-.

Vi serverte følgende info på Brenne Brakar:

V4-3 : 2 Brenne Brakar – Feilet pga kusken sist, og den så helt ubrukt ut mot oppløpet når den galoppen kom. Da var den ute mot blant andre Tand Kraft… Er selvfølgelig ingen hest man kan stole 100% på, men feilfritt så vinner den trolig dette løpet fra dødens. Ola Åsebø kjenner denne best, og han har vunnet 2 av 3 ganger med den. Blir ikke tatt på alvor pga en dårlig rad, men formen er der, og man skal være litt på vakt. SE OPP!

Strålende lunsjklaff på Øvrevoll 11. oktober!

Nettavisens galoppeksperter har i årevis levert strålende galopptips. Under onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll, slo de til igjen. V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr. I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr, og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

Vi tror ikke på store kroner i dagens lunsjomgang, og her er det samlebonger som gjelder. Kvaliteten på tre av løpene er nemlig meget god, og de tre første løpene skal være lettløste. I finalen er det veldig åpent, og der fant vi også dagens beste skrellspill. Super Nice har et gaveløp i innledningen, og den kan ikke vi spekulere i mot. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 3 Super Nice – Har tidenes gaveløp i V4-innledningen. Støter på grunnlagshester, men da med et grunnlag på rundt 100K… Super Nice er en strålende 4-åring, og den har et grunnlag på over en million. Var MEGET tapper i V75’en sist, og den travet da 11,6/2140ma etter et tøft opplegg. Gangen før satt den banerekord på samme bane, og den driver egentlig med en egen idrett i dette løpet. ALL IN!

V4-2 : 10 Dooleys – Er i en helt enorm form, og den tok en fortjent seier sist. Kommer nå ut på en oppjaget sprint, men får den bare tempo feller den garantert de fleste tilslutt. Veldig motivert favoritt, og egentlig lite spilt om den er på under 30%... 7 Vacqueyras – Er hesten som kan lage trøbbel for favoritten om den bare skikker seg. Har rørt det til for seg i to av de tre siste startene etter pause, men nest sist var den positiv. Skulle Åhlund greie spissen med sin springer, ja, da har den fakta en veldig fin sjanse. MOTBUDET!

V4-3 : 10 Sunwapta Goj – Er herdet mot en helt annen verden av hester kontra det den møter på torsdag, den har aldri galoppert, og den må trolig prestere under pari om den ikke skal vinne. Nå sist var den ute i Oaks Consolation, og den taktet bra om etter sene luker. Gikk da 14,7/2140ma på en ikke helt bra bane. 3 Xantino Bay – Det er en hest som kan felle favoritten, og det er Xantino Bay. Dette er slett ingen dum traver, og den har radet opp med flotte innsatser. Står her gunstig til bak bilen, og skulle den feks komme seg foran, ja, da er den et HETT motbud.

V4-4 : 4 Fossy Band – Er dagens beste objekt i lunsjen, og den har en fin sjanse i et ellers VIDÅPENT løp. Fossy Band er mye bedre enn raden, og nå sist spurtet den storstilet etter hinder på veien. Hadde vunnet det løpet enkelt om det bare hadde klaffet litt. Her er den DØNN RIKTIG ute når det gjelder motstand, og med den minste klaff skal den være HET. Se opp!