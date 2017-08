V4-lunsj med Tengsareid

Sassy Photo er den klart beste hesten i V4-1 på Bjerke mandag formiddag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En fantastisk fin travuke ståre foran oss der kvalifiseringsløpene til Kriteriet og Derby står i fokus både mandag, tirsdag og onsdag. Bjerke byr altså på V65 mandag og tirsdag og V76 onsdag, og i all hovedsak er det kvalløp til den store Klasseløpshelgen neste helg det skal handle om. Allerede mandag formiddag er dog Bjerke igang, men da med V4-lunsj. Forøvrig byr mandagen på V4-lunsj fra Färjestad og på V64-omgang fra Halmstad, i tillegg da til Bjerkes V65-omgang mandag kveld.

Tengsareid er nøkkelkusk

Åsbjørn Tengsareid er foruten suveren Eirik Høitomt (162 seire), den eneste kusken som har rundet 100 seire hittil i år i Norge. 103 seire står Tengsareid med, og til mandagens V4-lunsj på Bjerke har Åsbjørn solide vinnersjanser i de tre første V4-løpene.

Klart beste hesten i V4-1

I V4-1 setter han seg opp bak kapable 3 Sassy Photo som galopperte seg bort i årsdebuten på Sørlandet 11. juli, det gjorde hoppa også i de to siste startene i fjor. Denne hoppa holder V75-klasse når hun fungerer som best og møter meget overkommelig motstand i V4-1. Men inntil hun viser mer stabile takter, blir hun kun et klart førstevalg for meg i V4-1.

Hop imot

I V4-2 kommer Åsbjørn Tengsareid til å bli V4-omgangens klart største favoritt med 2 Goeie Gozer. Hesten norgesdebuterte med sterk seier i et lunsjløp på Bjerke 10. juli. Ble på bakgrunn av det trykt ned til 1,6 i vinnerodds i den neste starten, men var sjanseløs mot vinneren C.C. Nosto (som satt i tet), da galoppen kom midt på oppløpet. Sist ble hesten enda større favoritt i et billig V65-løp på Jarlsberg, men var sjanseløs til å gå i nærkamp med tetvinneren From Zero to Hero mot mål. Har ikke vist seg som en startkatapult og selv om motstanden mandag er laber, dobler jeg V4-bongene med 8 Hazil Boko og Vidar Hop.

Gøran i V4-3

Også i V4-3 har Åsbjørn Tengsareid bra vinnersjanse, nå med Morten Lura-trente 4 Goliath B.R. som vant på fint vis sist. Men i dette løpet følger jeg spillerne og setter Gøran Antonsen og treårige 5 Pique først. Den hesten gjorde et sterkt seiersløp på Jarlsberg sist og viste både styrke og fin moral. Likefullt velger jeg ganske bred gardering i dette løpet.

Mikkel tross dårlig utgangsposisjon

Det er ikke ofte jeg lanserer hester fra spor tolv bak bilen i et varmblodsløp, men i lunsjløp med ujevne klasse på hestene, er ikke den utgangsposisjonen like krevende. 12 Merles Simone står fint inne på pengene i V4-4 og har møtt knalltøff motstand i sine to siste løp. Denne dama har uansett sin styrke som sitt fremste våpen og jeg setter Merles Simone først på ranken i en litt halvskummel V4-finale.