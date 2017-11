V4-lunsj med to skrell på menyen

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En særdeles innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Moroa starter opp fra Sverige, og Hagmyren. Kl.12.20 begynner deres V4-lunsj. Deretter blir det V5-lunsj på Leangen med start kl.13.40. Øvrevoll arrangerer både V4 + V5, og her er man i gang kl.16.25. Klosterskogen står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50, mens det er Östersund som er sist ut med V64 kl.19.25.

Det ble en herlig treff i lunsjen til Bergsåker mandag. Den store V4-bongen (fire andeler a Kr.500) satt nemlig som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.13 223,-. I lunsjen tirsdag ble det kun Kr.120 i utbetaling, og ikke så mye å skrive hjem om. Nå jakter vi ny lunsjopptur, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 14 Åsens Aragon – Innledningsløpet denne torsdagen er VIDÅPENT, og her kan det opplagt skrelle til. Hesten vi prøver oss med er under en herlig utvikling, og den var morsk etter en grov startgalopp sist. Viste da 14,5 s 1900m etter galoppen, og den kom enormt tilbake via drøye spor mot oppløpet. Står ikke tilbake for en av de hestene den møter nå, og med flyt kan den skrelle. HADDE 3,3% AV INNSATSENE PÅ SEG NÅR VI LA UT TIPSET!

V4-2 : 2 Nordby Kuling – Kom ut etter kastrasjon sist, og den gjorde et fullt godkjent løp. Skal normalt ha gått frem med den blåseren i kroppen, den får gratis tet, og det meste tyder på Olle Alsen får bløffe dette hjem. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke da vi først vil se den vise ordentlig skalle etter kastrasjonen.

Dagens banker:

V4-3 : 5 Carja – Taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg. Var rett og slett sensasjonelt god sist, og det skal nesten ikke være mulig å få en slik tøff reise, men likevel vinne. Innsatsen var helt spinnvill! Har taklet trange spor i volten tidligere, og kostet ikke løpet sist mer enn det smakte så må mulighetene være knallgode. VELDIG MOTIVERT FAVORITT!

V4-4 : 6 Sandro Power – Småskummel finale, og her trenger det ikke å være helt lettløst. Hesten vi plasserer først har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den var positiv etter sene luker mot mye bra hester sist. Kan fort være enda mer forbedret til dette løpet, og med flyt dukker den opp på foto. HADDE 3,5% AV INNSATSENE PÅ SEG NÅR DETTE TIPSET BLE LAGT UT!