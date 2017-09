V4-omgang med et stort potensial

Hvatt Ronja og kusk Per M Hvattum. Lørdag kommer de ut på Färjestad. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

På lørdag er det igjen duket for UNIONSKAMP mellom Norge, og Sverige. Det betyr en felles V75-omgang med våre svenske venner, og her blir det enorme potter å spille om. V75-omsetningen lander nok på mellom 85-100 millioner, og det ligger herlige 24 millioner til fordeling i dagens sjuerpott! Hvordan ser så lørdagens V75-omgang ut? Jo, den er knallspennende, og en omgang med et gedigent potensial.

Før denne V75-omgangen så "mykstarter" vi med en meget utfordrende V4-omgang. Vi lanserer interessante objekter, og alt om denne V4-omgangen finner du litt lengre ned i artikkelen.

Her er dagens tekst til V4-omgangen på Färjestad:



V4-1 : 1 Remee La Marc – Skal bli særdeles spennende å følge i dette monteløpet, og vi snakker altså om en montedebutant. Rapportene på den er ordentlig positive, den er meget kjapp ut, og den har fordel av pisk. Er sikret et bra opplegg, og på sitt beste er den god nok til å ta kampen opp mot favorittene. Settes knepent først da den står best til av de vi har med på bongen.

V4-2 : 2 Ponce De Leon – Pleier å gå gode løp for Oskar J., og det gjorde den også sist selv om den kun ble sjette. Gikk nemlig bra i kulissene mot langt bedre hester enn dette, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Står her nydelig til, kusken er god, og den plasseres knepent først. Her velger vi dog å ta med en del hester da det dreier seg om en oppjaget sprint, og mange «kjøreglade» kusker.

V4-3 : 9 Hvatt Ronja – Har spart seg opp til en seier? Har gjort noen ordentlig fine løp på slutten, og den kan ikke få en mer riktig oppgave enn det som venter på lørdag. Her er den nesten på kronen riktig ute i grunnlaget, den er travsikker, og har normalt fordel av pisk ved sin side. MÅ MED PÅ ALT!

V4-4 : 2 Black Snapper – Meget spennende V4-finale, og her er det mange formhester med. Vår ide har utviklet seg MYE den siste tiden, og nå sist knuste den alt fra dødens. Var rett og slett imponerende god. Distansen skal ikke være noe problem, og leverer den som best, ja, da er den på foto her. OBS!