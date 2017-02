V4-omgang med potensial

Jan Ove Olsen (til venstre) er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:



Lerum med systemfullklaff på Jarlsberg 24. februar!

Det ble en herlig opptur for de som tok rygg på undertegnedes V65-system (fire andeler a Kr.1 000) til Jarlsberg denne fredagen. Med SINGEL UTGANG på sjokket Ronato (6-valg) satt systemet som støpt, og betalte ut solide Kr.35 813,-.



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Store felter, mange med ambisjoner, og dette er vel en V4-omgang som gir godt betalt? Bollnäs står for løpene, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 15 Haga Viking – Er helt overlegen om den bare skikker seg underveis. Nå sist jogget den rundt feltet, kom alene til mål, og på klokken stod det 27,7 s 1500m med masse krefter igjen. Dog likte vi ikke at den brøt ut flere spor i den siste svingen, og selv om den er syv år så virker den fortsatt litt grønn. Har en stor sjanse, og det dreier seg om et SOLEKLART førstevalg. Vi tror hardt!

V4-2 : 4 Quantum Estelle – Er MYE bedre enn raden, og snart må vel det lykkes for denne? Gikk en morsk sisterunde sist, og på vår klokke stod det 14 s 1000m. Vant tre løp i fjor, den er på vei mot vinnerformen nå, og her kan det være duket for årets første seier! Prøves som en frekkis!

V4-3 : 3 Remains – Har en spennende oppgave foran seg denne tirsdagen, og den er verdt et forsøk som altfor lite spilt. Den er LYNRASK ut når den blir laddet med, og sist fulgte den bilen fra start… Vant et løp i fjor, og det var på sprint. Er bare formen på plass etter en liten pause så må denne være spennende, og vi roper et varsko! SKAL MED PÅ ALT!

V4-4 : 2 Lucky Dice – Vidåpen finale, eller er det bare slik at favoritten vinner? Har radet opp med sterke innsatser på slutten, og den fortjener virkelig en seier. Nå sist var den meget tapper i nederlaget, den avsluttet bra nest sist, mens den igjen var solid tredje sist. Har superform i kroppen sin, den står perfekt til bak bilen, og vi iler til med tipsnikken!