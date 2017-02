V4-omgang med stort potensial

Bergsåker byr på en mildt sagt åpen V4-omgang denne onsdagen, og det er en lunsjomgang med stort potensial. Vi byr på bortglemte ideer, og skal jakte storcashen med følgende:



V4-1 : 1 Sundbo Rubin – Her er det kusk i mot, men med en utgangsposisjon som dette er det ikke så mye han kan gjøre feil… Sundbo Rubin var meget positiv første gangen ut for Mikael Isaksson sist, og den avsluttet fint. Var ikke veldig langt bak en såpass god hest som Snonsøy Elda i mål. Burde ha gått frem med det løpet i kroppen, den er sikret et bra opplegg, og den duger på kapasitet. PASSES!

V4-2 : 10 Flashlight Over – Småskummelt løp hvor det ikke er helt lettløst. Hesten vi plasserer først hadde kun rundt 3% av innsatsene på seg når vi jobbet med disse tipsene, og det er for lite. Den varslet nemlig full form etter pause sist, og den avslutter meget sterkt etter hinder på veien. Hadde masse krefter igjen over mål, og da var den altså hakk i hel på en såpass god hest som Mellby Empire… Må tas på alvor nå, og vi roper et varsko!

V4-3 : 10 Timotejs Anne Mona – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og nå er storformen der. Gikk ordentlig PIGG i mål uten å få lukene sist, og vi likte det vi fikk se da. Står OK inne i denne sportrappen, og den kan skrelle til om det skulle klaffe på veien. Er verdt et forsøk som lite spilt!

V4-4 : 11 Acinderellastory – Så ut som ren dynamitt etter et lengre avbrekk sist, og innsatsen til hesten var klart plussbetont. Fikk sene luker på oppløpet, og den var ikke tom over mål. Skal normalt ha gått MYE frem med det løpet i kroppen, her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og den burde ha en bra sjanse å runde. OBS!