V4-omgang med stort potensial

Magnus Jakobsson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvakassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.

Det ble også fine penger på “LerumsMomarkenV65/65” (fire andeler a Kr.899), og den bongen betalte ut Kr.27 224,-. Systemet denne tirsdagen (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 015,-.

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Ny Leangen-fest! Tok du rygg på Leirvåg's vurderinger 12. juni?

Det aller minste V65-forslaget (innl.pris kr 180) suste rett inn og betalte tilbake kr 3 578.

Kampala Kid i V65-2, Erga Fanten i V65-3 og ikke minst Pilgrims Power i V65-6 mot dagens nest største favoritt L.J.’s Andy Hall var alle herlige objekter.

42 andelslag på Eksperten suste inn med seks rette - ca 3 800 kr i snitt på hvert av dem.

I tillegg ble det rent bord i V4-spillet. Også her satt det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 180). Utbetaling kr 1 604 kr.

Rättvik byr på en høyinteressant lunsjomgang, og her er det et gedigent potensial! Vi blir alt annet enn overrasket om dette ender med store kroner for de med riktig rekke. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 3 Granetta – Har utviklet seg en hel del på slutten, og den har fakta vært ordentlig bra. Nå sist spurtet den sterkt, og den kom til mål med litt krefter igjen på tanken. Her er den veldig billig ute når det gjelder motstand, og feilfritt taper den neppe dette løpet. Er en soleklart motivert favoritt.

V4-2 : 5 Moonzoom JR – Er under utvikling, og den gikk bra i kulissene etter startgalopp sist. Vi hadde 15,6/2000m på klokken, og den vant klyngespurten. Kan muligens litt under 15,0 på distansen, og da skal den være med å kjempe om seieren her. Prøves som et frekt objekt mot en ganske overkommelig gjeng. Er faktisk helt ute som et 11-valg i svenske Travronden…

V4-3 : 8 Scarlets Mirakel – Har alltid vært talentfull, men den har også vært variabel, og sist var den under pari. Var dog meget god til seier nest sist, mens den kom bra tilbake etter galopp tredje sist. Duger på sitt beste, og leverer den som «normalt», ja, da kjemper den om seieren her. OBS!

V4-4 : 14 Myrica Gale – Er ganske bra for klassen, og den skal passes nå. Første gang ut etter pause nest sist blir den tatt helt bort, men viser 13,6 s 700m i kulissene. Nå sist ble den aldri kjørt med, og den passerte mål med krefter igjen i kulissene. Har vinnerform i kroppen, og med flyt kan den sitte der som en frekkis!