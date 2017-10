V4-omgang med stort potensial

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Bjerkelunsj med godbiter på menyen

Oddstips 1: Kampen ingen vil tape

Oddstips 2: Matchball for Rikard Norling

Oddstips 3: Tøff bortekamp for Benitez

En spennende uke venter, og det klare høydepunktet denne uken skjer på Bjerke onsdag. Her er det nemlig DOBBEL V76-JACKPOT med 2,2 millioner ekstra i sjuerpotten! Når det gjelder dagen i dag så er den meget innholdsrik. Allerede kl.11.10 starter Bjerke opp med et herlig V5-spill. Deretter er det Bergsåker sin tur kl.12.20, og her blir det som vanlig V4. Drammen byr så på en svært spennende V65-jackpotomgang kl.18.50. Kr.451 775 ligger ekstra i dagens sekserpott. Boden er sist ut denne mandagen, og her starter V64-1 kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er ingen enkel V4-omgang vi har foran oss denne mandagen, og det vil overraske oss om ikke dette betaler godt til de med fire riktige. Vi spiller med småfrekke V4-bonger, og her er det bare å ta rygg på følgende til Bergsåker:



V4-1 : 10 Bella On Tour – Fikk dundermaks mot knallgode hester sist, mens den var klart godkjent mot knallgode hester nest sist. Kommer nå ut i helt riktige omgivelser, og med tempo trenger den opplagt ikke å være helt borte. Prøves som et helfrekt objekt mot en overkommelig gjeng.

V4-2 : 8 Torpa Olea – Er ikke enkel å sveive inn, men den varslet full form sist, og den trenger derfor ikke å være helt borte i et ganske jevnt løp. Feilet i det den skulle gå i nærkamp med formbomben Brenne Brakar på oppløpet sist, og den fikk et klart pluss av oss. Er kjapp i vei, og løser det seg bare litt fra et dårlig spor, ja, da kan den fakta overraske. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 12 Twinkle Kronos – Kommer ut fra trenersensasjonen Magnus Träff sin stall (35% seire i 2017!), og leverer den som sist, ja, da tror vi ikke den taper. Var brenngod etter et tøft opplegg, og den pulveriserte alt fra dødens. Gikk 13,2 på en klinete bane etter ca fire mnd pause… Kan fort være enda bedre nå, og den må bare spilles. VI BANKER DEN I DD-SPILLET!

V4-4 : 2 Only Mad Money – Småskummel finale, og her kan det skrelle til. Hesten vi plasserer knepent først er i veldig bra form, og den avgjorde lekende lett sist. Gangen før viser den 13 s 800m, og var klart positiv. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, den er sikret et bra opplegg, og den må med på alt. OBS!