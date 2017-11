V5-lunsj med Magne Olsen i hovedrollen

Bestbyarsenal og Magne Olsen blir klar favoritt i V5-4/DD-1 på Leangen torsdag. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En meget innholdsrik torsdag står for tur på trav- og galoppfronten. Det hele innledes med V4-trav fra Hagmyren, før Leangen overtar med lunsj-V5. Litt senere på ettermiddag er det igjen klart for ettermiddagsgalopp på Øvrevoll der det skal avvikles både V5 og V4. Til kvelden er det så duket for en flott V65-omgang på Klosterskogen, mens Østersund er vertskap for de svenske V64-løpene.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Leangens lunsj-V5 der Magne Olsen og hans stallhester blir nøkkelhester. Jeg velger sjefen sjøl som min bankerkusk i ettermiddag.

Klart beste hesten

Vi skal til V5-4/DD-1 er 4 Bestbyarsenal blir min utvalgte. Fireårsvallaken til Magne Olsen imponerte i seiersløpet sist og vant også nest sist. Har ikke gjort mer enn åtte starter i 2017 og vunnet tre av dem. Treningsrapportene etter siste start er gode, startsporet er ypperlig og motstanden klart overkommelig. Jeg bankerspiller 4 Bestbyarsenal i V5-4 og bruker naturligvis også hesten som min DD-banker.



Ikke like opplagt i V5-1

I V5-1 sender Magne Olsen ut 3 Boston Vincent til dennes andre start her til lands. Som i norgesdebuten er det Janne E. Olsen (Magnes datter) som skal kuske. Fireåringen innfridde som stor favoritt i norgesdebuten og gjorde et bra inntrykk da. Dog er motstanden litt skjerpet i dag og jeg velger derfor noen garderinger i V5-1.

Viste fart sist

V5-2 er et uoversiktlig løp for kaldblodshester i lavt grunnlag og hestene er ikke de enkleste å vurdere. Jeg synes fem hester skiller seg litt ut og setter 8 Lineoda først på min rangering. Denne femårshoppa har kun gjort to starter, men vist fine tendenser. Kom flott tilbake etter tapsbringende galopp runden fra mål sist til andreplass og møter definivt ikke noe tøffere motstand i dag.

Mer fra Magne?

I likhet med V5-2 er også V5-3 et lavgrunnlagsløp, men nå for varmblodshester. Magne Olsen er positiv i forhåndskommentarene på treårige 7 Juliano Extreme som kommer tilbake etter fire måneders pause. Viste fine tendenser i et par løp før pausen og møter alt annet enn avskrekkende motstand i V5-3.

Mjøen avslutter?

V5-5/DD-2 er uten tvil lunsjomgangens beste spilleløp og det er godt med vinnerkandidater. Thomas Mjøens familiehest 4 Kashmir har gått litt med bremsene på hittil i karrieren, men viste klar fremgang som treer på Leangen nest sist og vant sitt siste løp i Østersund. Møter klart billigere motstandi dag kontra løpet nest sist på Leangen og klaffer det sånn noenlunde fra innerspor på 20 meter tillegg, er 4 Kashmir en het vinnerkandidat i V5-5.