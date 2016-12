Vi byr på et supersjokk i lunsjen

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-. På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi er godt i gang med en ny uke, og året går mot sin slutt. Ukens desiderte HØYDEPUNKT skjer på Nyttårsaften, og det er noe man ikke bør gå glipp av. Da er det nemlig duket for en voldsom jackpotomgang i V75-spillet, og hittil er jackpotten kommet opp i svimlende Kr.40 253 589! Tipsene våre til den V75-omgangen blir lagt ut fredag kveld.



Til Bergsåker i lunsjen kan vi by på følgende:



V4-1 : 4 Digital Photo – Har en nydelig oppgave foran seg denne onsdagen, og det kan dreie seg om tet og slutt. Sist stod den iskaldt til mot gode hester, og det gikk ikke. Gangen før var den god etter galopp, mens den tredje sist solgte seg meget dyrt fra tet. Ble da plukket ned helt oppunder mål av en formtoppet Queer Fish. Møter ikke en slik hest her, og fra helt perfekte betingelser er den spillbar!

V4-2 : 13 Sonata Ås – Er det store formkortet i dette løpet, og den må bare prøves som et herlig frekt bud. Den spurtet sterkt i kulissene sist, og den kom til mål med draskylappene ubrukt. Gangen før ble den sittende bom fast mot veldig gode hester, og den kom også da til mål med draskylappene ubrukt. Møter her en overkommelig gjeng, og den må bare prøves. OBS!

V4-3 : 1 Paying Guest – Har aldri vært noe kjapp ut bak bilen, og sporet er derfor sjansebetont. Dog kan den runde denne overkommelige gjengen fra sisteplass om nødvendig. Nå sist likte vi den godt, og den spurtet bra i kulissene etter sent fritt frem. Kom til mål med krefter igjen. Er HET om den bare ikke blir fast.

V4-4 : 15 Collins – Interessant finale hvor det kan smelle. Hesten vi prøver oss med blir ikke spilt, men skulle det bare klaffe litt på veien, ja, da trenger den ikke å være borte. Har ikke hatt marginer med seg på slutten, og nå sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Motstanden på onsdag skremmer ikke, og vi roper et varsko!