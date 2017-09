Vi byr på flere sjokk til lunsj

Ulf Ohlsson er plass på Bergsåker i mandagens V4-omgang. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V65 Leangen: Stensen sjefer i storjackpotomgang

V5 Bjerke: Tidlig V5-lunsj med Tengsareid

Oddstips Eliteserien: Molde må ha tre poeng

Oddstips Allsvenskan: Mix og IFK har fått opp dampen

Målscorerspill Eliteserien: Historien gjentar seg for Sigurdarson

Etter en formidabel storløpshelg med flere fantastiske vinnere så er det mandag tilbake til hverdagen. Spillmessig er dog det snakk om en særdeles interessant dag, og det er jackpot i både V65+V64-spillet. Moroa starter opp med fransk-lunsj på Bjerke kl.11.10. Deretter blir det V4-lunsj fra Bergsåker kl.12.20. Leangen står for dagens V65-omgang kl.18.50, og her er det altså jackpot med Kr.439 072 ekstra i sekserpotten. Färjestad er sist ut med en deilig V64-omgang kl.19.25, og også her er det altså jackpot med hele Kr.1 390 939 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergsåker står for dagens V4-lunsj, og en omgang som vi virkelig liker venter. Her er flere av favorittene i trøbbel, storskrell ligger i skorpen, og det burde gå mot flotte kroner til de med fire riktige. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 10 So Nobel Gede – Skummelt innledningsløp, og her er fakta ikke mange sjanseløse. Draget vårt er en av de som ikke blir veldig mye spilt, men klaffer det bare litt fra baksporet så må den være helaktuell. Gikk flere ordentlig fine løp før den fikk en liten pause, og leverer den i nærheten av det den gjorde før pausen så duger den godt her. Skreller?

V4-2 : 3 Edbest – Har kun gjort seks løp, og den utvikler seg stadig veldig fint. Holdt klart bra sist etter å ha blitt brukt endel underveis, og den fikk et pluss i kanten av oss. Står dønn riktig til på strek nå, og skulle den komme seg foran så må det dreie seg om en solid mulighet. Motivert favoritt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 5 Harry Ruda – Interessant løp, og vi prøver å felle en av dagens tyngste favoritter. Vårt drag ligger i skorpen, men blir likevel ikke tatt på alvor nå. Den passerte mål med krefter igjen nest sist, mens den nå sist taktet veldig om etter sene luker. Er helt riktig ute i grunnlaget, og med flyt kan den overraske. OBS!

V4-4 : 2 Special Offer – Er på vei mot superformen, og den må med på alt nå. Avsluttet enormt sterkt sist, gikk 12 s 800m, og den kom til mål som ubrukt. Har rett og slett en nydelig oppgave foran seg nå, og går alt riktig for seg så dukker den opp på foto. Settes frekt først!