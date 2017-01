Vi jakter en ny saftig opptur i Boden

Ove A Lindqvist er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Boden står for dagens V4-lunsj, og på nettopp den banen serverte undertegnede fjorårets beste lunsjtips! I V4-omgangen 6. desember betalte vår lille bong på Kr.196 ut hele Kr.11 289!



Nå jakter vi en ny saftig opptur i Boden, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 8 Mind Magic – Småskummelt innledningsløp, og her kan det smelle. Hesten vi plasserer først blir ikke spilt, men dette er ingen dum traver, og den vant altså tre løp i fjor. Etter et avbrekk nå sist fikk den aldri sjansen, og den ble sittende fast i kulissene med litt krefter igjen. Har normalt gått mye frem med det løpet i kroppen, og den gjør seg ikke bort med klaff på veien. Prøves som en stroskrell i innledningen!

V4-2 : 13 Aztec Boko – Har funnet en flott form, og mot en dønn riktig motstand må den være aktuell. Fikk kun en sjetteplass sist, men den spurtet bra i kulissene, og var positiv. Spor 13 i en sportrapp er et bra spor, og den vil fort komme fint gjennom på startsiden. Jan Norberg opp er spennende, og vi roper et varsko. Løpet ellers er svært åpent, og en bred gardering er å anbefale.

V4-3 : 10 Trade A Photo – Ser ut til å bli bortglemt i dette vidåpne løpet, men er den på sitt beste gjør den seg ikke bort. Fullførte meget bra mot gode hester sist, og da skal man huske på at den ikke fungerte optimalt i aksjonen sin. Kommer nå ut etter en liten pause, er sikkert fikset litt på, og fungerer den bare som best, ja, da løper ikke disse i fra den. Hadde kun litt over 4% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er aldeles for lite. OBS!

V4-4 : 2 Faks Kevin – Rader opp, og blir kolossalt hardt betrodd i finalen. Har selvfølgelig en fin sjanse, men man skal være klar over at det er første gang på isbane, og vi er ikke sikker på hvordan det vil slå ut. Fungerer den som best på et annerledes underlag, ja, da dreier dette seg trolig om en vinner. Vi tar dog med 4 Ängspilen. Blir kuskeplusset med Ove A. Lindqvist, den var meget god i nederlaget sist, den har vunnet på isbane tidligere, og den duger godt i grunnlaget som den nå står inne i. OBS!