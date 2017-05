Vi jakter lunsjsuksess

Jan Ove Olsen er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke (OBS! Start kl.11.10): Årets beste lunsjomgang

En strålende uke venter, og her er det flere høydepunkter å glede seg til. Det er selvfølgelig V75-omgangen på Biri lørdag som nyter størst oppmerksomhet, men vi gleder oss også stort til den internasjonale V75-omgangen på Charlottenlund søndag. Når det gjelder dagen i dag så er vi i gang allerede kl.11.10, og det er V5 på Bjerke som er først ut. Deretter venter det en V4-lunsj på Solänget kl.12.20. Leangen byr på en herlig jackpotomgang i V65-spillet kl.18.50, og det ligger knappe 400 000 ekstra i sekserpotten. Halmstad er sist ut, og også her er det jackpot! En deilig V64-jackpot venter, og det ligger hele 921 632 ekstra i potten. V64-omgangen starter som vanlig kl.19.25.

To siste info bonger betalte ut Kr.24 556 på Forus 6. mai!

Det ble ikke helt lettløst på Forus denne lørdagen, og heller ikke vi var gode nok. Dog ble det en saftig "trøst" for to siste info bonger (fire andeler a Kr.899). Disse inneholdt syv seksere, og en haug med femmere. Utbetaling på disse bongene Kr.24 556,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solänget åpner portene for året, og de gjør det med en spennende lunsjomgang. Store felter, flere vinnerkandidater, og dette er en omgang som kan gi bra betalt. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 7 Grude Svarten – Gjorde et toppløp i nederlaget sist, og det at den taper for en hest som Järvsöodin er det ikke noe å si på. Det var langt ned til tredje-hesten. Her kommer den ut mot en overkommelig gjeng, og den er HET om den leverer som den skal. Motivert favoritt.

V4-2 : 3 Only Mad Money – Fyker til tet, og siden er dette løpet over? Den var god i nederlaget nest sist, og formen skal være veldig bra. Må bare prøves i omgivelser som dette, og vi tror hardt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens banker:

V4-3 : 3 Le Chapeau – Har et gaveløp foran seg denne mandagen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Nå sist fikk den en drøy innledning før den kom frem utvendig. Var ikke slått da den feilet i den siste svingen, og uten den galoppen hadde den landet på en 13-tid over 2140ma… Vant seks løp i fjor, og den vant også V75. Kan ikke få en finere oppgave enn dette, og det er en banker for de som vil gå tynt.

V4-4 : 2 Spik Vilja – Åpen finale, og her kan det smelle. Vår ide er en flink sprinter som er bedre enn raden. Den var riktignok ikke helt på topp sist, men det er heller ingen hest som skal gjøre noe grovjobb. Den skal smyge, den skal ha luker i løpet av de siste 200m, og speede. Står nydelig inne i dette løpet, og den er sikret et bra opplegg. Kan vinne om lukene kommer, og vi roper et varsko!