Vi jakter ny opptur i lunsjen

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:



Lerum med systemfullklaff på Jarlsberg 24. februar!

Det ble en herlig opptur for de som tok rygg på undertegnedes V65-system (fire andeler a Kr.1 000) til Jarlsberg denne fredagen. Med SINGEL UTGANG på sjokket Ronato (6-valg) satt systemet som støpt, og betalte ut solide Kr.35 813,-.



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Knallsuksess for Lerums V4-tips til lunsj!

Til Östersund mandag 20. februar ble det fullklaff for vår bong til Kr.480, og den betalte ut Kr.1 289,-. Til Bollnäs tirsdag 21. februar ble det igjen fullklaff for bongen til Kr.480, og nå betalte den ut Kr.5 670,-. Tar du rygg på undertegnede i lunsjen til Sverige?

Pga forholdene på Axevalla er dagens V4-omgang flyttet til Åby. Det betyr at flere får sjansen i løpene, og løp på Åby er alltid svært interessante å ranke! Lunsjformen vår var strålende sist uke, og nå håper vi på en flying start denne uken! Omgangen ser klart spennende ut på forhånd, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Now Or Never Flair – Er i en egen klasse på kapasitet, og nå sist vant den sprettlett via 15,5 s 800m med krefter igjen. Dog er dette en banditt, og den har aldri vært helt til å stole på. Er etter Ready Cash, og avkommene etter den pappaen er ofte kapable, men ikke helt stabile. Vinner lett feilfritt, men vi kan ikke gå ALL IN før vi ser den mer stabil i banen. 2 DD Dajm – Var ikke spesielt sliten etter sene luker sist, og den varslet form etter pause. Står nydelig til nå, den er kjapp i vei, og den kan feks skrelle via siste indre. OBS!

V4-2 : 5 Hot Vanquish – Kommer ut etter et veldig langt avbrekk, og den blir hardt betrodd pga en fin rad. Dog trenger den helt sikkert løp i kroppen før formen er på topp, og den er kun en garderingshest for oss. 10 Corot De Vandel – Er en ganske fin hest, men det er en litt tung type som muligens trenger en blåser etter oppholdet. Her er det uansett meget overkommelig i mot, og Robert Bergh pleier å ha hestene i orden direkte etter opphold. Motivert, og tidlig!

V4-3 : 10 Mr Enough – Varmet strålende i debuten for Raoul Engblom sist, og den leverte et ordentlig forminntrykk der. I den siste svingen ble hesten “dradd sammen” som pigg når kusken prøvde å skaffe seg luker. Her føler vi det er storform pågang, og selv om det er OK hester i mot er den verdt et forsøk som skrell. PASSES!

V4-4 : 3 Cilantro – Gikk helt strålende etter galopp sist, og på klokken stod det 15,5/1900m etter feiltrinnet. Dette er en hoppe under en klar utvikling, og feilfritt blir den alt annet enn enkel å slå. Plasseres først mot en ikke veldig tøff gjeng.