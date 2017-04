Vi jakter ny opptur i lunsjen

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget spennende tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Kl.12.20 satser vi på ny lunsjsuksess, og løpene i dag er hentet fra Bergsåker. Kl.18.50 er det altså jackpot i V65-spillet på Forus, før dagen avrundes med V64. Eskilstuna står for løpene som starter kl.19.25.



Det ble suksess i lunsjen direkte denne uken, og vår mellomste bong til Kr.400 betalte ut Kr.1 286 på mandag. Nå er vi sugen på en ny opptur, og til Bergsåker denne tirsdagen byr vi på følgende:



V4-1 : 12 Xina Tabac – Småskummelt innledningsløp hvor 7 Lome Tornado blir hardt betrodd. Vi prøver oss heller med et DYPT objekt, og Xina Tabac er god nok til å runde disse. Var helt grei etter pause sist, og det løpet gjorde nok veldig godt. Vant to løp i fjor, og den duger normalt godt i omgivelser som dette. PASSES!

V4-2 : 6 Queer Fish – To hester gjør opp! Queer Fish blir veldig hardt betrodd, og den var god til seier sist. Vant da på ny bestetid. Har en fin sjanse om den leverer på sitt beste igjen. 5 Serious Try – Årsdebuterer, og det er snakk om en traver som pleier å være godt forberedt etter pause. Er kjapp i vei, og fra tidlig tet trenger den ikke å bli enkel å plukke ned. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 1 Sam Forget – Har en NYDELIG oppgave foran seg denne tirsdagen, og løser den ut som den kan, ja, da dreier fort dette seg om tet og slutt! Vant veldig enkelt på en bra tid sist, og den er på vei mot storformen! Kan en 12-tid fra tet på en rask bane, og akkurat det kan ikke mange i dette feltet straffe. SPILLES!

V4-4 : 12 Damu Cherry – Vi prøver oss med et langskudd i finalen, og vi gjør det i et løp som er alt annet enn enkelt å ranke. Draget vårt er bedre enn raden, og den er ikke borte med klaff på veien. Nest sist blir den sjenert til galopp på siste bortre, mens den nå sist sitter bom fast med krefter igjen over mål. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og den skal PASSES!