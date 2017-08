Vi jakter ny opptur i lunsjen

Ove A Lindqvist er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Undertegnedes V75-tips til hjemmebanen denne lørdagen var rett og slett ikke gode nok, men i V4-spillet gikk det heldigvis betydelig bedre. Det ble nemlig fullklaff for V4-bongen på Kr.896, og utbetalingen her ble deilige Kr.9 112,-. PS. En av dagens virkelige godbiter, Stram Vaier, var en vinner i finalen!

Lerum med supertips på Biri 25. august! Kr.936 ble til Kr.21 583!

Tipsene til Biri denne fredagen var enormt sterke, og i både V5-spillet + DD-spillet ble det fest! Vår store V5-bong på Kr.936 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.21 583,-. DD ble ranket ut på en rekke med førstevalg på Thai Goodwill (2-valg) + Ambitious Voyager (3-valg, men vår banker).

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Lerum med frekke ideer som sitter deg i førersetet mot storcashen...

Färjestad 28. august:

V4-4 : 10 You To Neat – Avsluttet knallsterkt mot veldig gode hester nest sist, og den varslet toppform da. Nå sist var den helt overlegen i langt billigere omgivelser. Er i toppform, og med bare litt tempo blir den alt annet enn enkel å stå i mot. MÅ BARE SPILLES!

Visby 29. august:

V4-2 : 10 Moa Margunn – Hopper i lavt grunnlag, og her kan det være smart å krydre bongen med mange hester. Vår ide hadde under 10% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er aldeles for lite. Den var ikke tom i mål i kulissene nest sist, og nå sist var den strålende i nederlaget på en 12-tid. PASSES!

V64 Östersund 29. august:

V64-2 : 7 Silver Sprinta – Veldig urutinerte 3-åringer, og her kan det skrelle til. Vår ide kom ut etter en nesten tre mnd pause sist, og vi likte den skarpt direkte. Så rett og slett lysende bra ut i kulissene etter en grov startgalopp, og vi hadde 29,2/1300m på klokken. Er nå 40m billigere ute kontra feks 8 MJS Frost, og når sistnevnte har 20% av innsatsene på seg, mens vårt store objekt har 2% av innsatsene på seg, ja, da ble valget for hvem vi skulle servere enkelt. SE OPP!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I lunsjen på Färjestad mandag serverte vi godbiten You To Neat (3-valg), og den reduserte lunsjbongen på Kr.480 betalte ut Kr.1 567,-. I lunsjen fra Visby tirsdag knallet vi til med Moa Margunn (3-valg) som nok en godbit, og V4-bongen på Kr.392 betalte ut Kr.727,-. Til Hagmyren torsdag jakter vi ny opptur i lunsjen, og nå skal vi til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Global Trademark (ble strøket torsdag) – Står med to strake, og blir knallhardt betrodd i et dårlig innledningsløp. Imponerte dog ingen sist når den vant knepent fra tidlig tet. Til denne starten skal skoene av, og akkurat det tror vi vil passe PERFEKT. Leder normalt rundt om, og den er motivert. Det er en hest i mot om ikke Global Trademark hever seg på sin barfotbalanse, og det er 7 Kapish GL som imponerte sist. Dobbeltbanker!

V4-2 : 3 Källdals Laura – Feilet grovt fra et trangt spor i volten sist, og gjentok galoppen da den ble sjenert ca 900m fra mål. Så smellfin ut i kulissene etter disse galoppene, og det er en hest i toppform! Står helt riktig til på strek nå, og i en feilfri utgave duger den normalt veldig godt. SKAL MED PÅ ALT!

V4-3 : 1 MR Hungry Eyes – Her sover spillerne, og det tar vi i mot med takk. Vi tror nemlig på en kanonsjanse for vårt drag om bare kusken prikker starten. Taper normalt ikke dette løpet fra tet, og den er spillbar så det holder! Nå sist satt den bom fast, og så lysende ut! Er MYE bedre enn raden, og nå lykkes man? SPILLES!

V4-4 : 6 Livi Kingdom – Så ut som ren dynamitt etter et lengre avbrekk sist, og vi likte den mildt sagt skarpt. Avsluttet bra etter sene luker i et bløffløp, og den kom til mål med krefter igjen. Er langt over middels fra start, og fra tet trenger ikke denne å bli enkel å plukke ned. PASSES!