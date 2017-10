Vi jakter ny opptur i lunsjen

Jorma Kontio er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble en herlig treff i lunsjen til Bergsåker mandag. Den store V4-bongen (fire andeler a Kr.500) satt nemlig som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.13 223,-. Under jackpotomgangen i Drammen ble det dessverre kun fem riktige på vår minste V65-bong til Kr.216. Nonstop Rascal som vi banket ble plukket ned helt oppunder mål, og skuffet egentlig stort. Utbetalingen for denne femmeren var fine Kr.1 165,-. I V5-spillet på samme bane ble det fullklaff for den minste V5-bongen med en innleveringspris på Kr.144, og utbetalingen her ble brukbare Kr.759,-. På Bjerke serverte vi Artemis (2-valg) + Toto (4-valg) som herlige ideer. Dessverre røk vi på et trehesters-målfoto i V5-3, og her hadde vi med to av de hestene som var med på foto, men ikke den som vant...

Når det gjelder dagen i dag så er det ny lunsj i Sverige, og V4-lunsjen til Eskilstuna starter som vanlig kl.12.20. Forus står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Axevalla er sist ut, og her begynner V64-1 kl.19.25.

Det ble altså en OPPTUR i lunsjen for de som tok rygg på vår største lunsjbong mandag. Nå jakter vi ny opptur, og til Eskilstuna tirsdag byr vi på følgende:



V4-1 : 4 The Golden News – Det er flere fine hester med i innledningsløpet, og vi må ha med noen hester her for å være trygge på å komme gjennom. Godbiten i løpet hadde 3,3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er naturligvis altfor lite. Kom sist ut etter knappe tre mnd pause, og etter en liten startgalopp ble den sittende bom fast over mål i kulissene tilslutt. Fjerde sist havner den utvendig leder, første 1000m ble passert på 13,4, og den var URTAPPER i nederlaget! Er bra i fra start, og skulle den komme seg foran, ja, da skal de andre få kjørt seg. MÅ BARE PRØVES!

Dagens banker:

V4-2 : 6 Island Life – Vinner dette løpet om alt går riktig for seg. Kommer ut etter pause, men det er snakk om en traver som pleier å være godt forberedt, og vi regner med at Peter G. Norman igjen har den i full form etter pause. Møter en billig gjeng, og det vil overraske oss mye om ikke dette dreier seg om tidlig tet og slutt. MOTIVERT STORFAVORITT!

V4-3 : 7 Irene Sund – Vi prøver oss med et langskudd i et løp hvor det trolig blir et høyt oppdrevet tempo. Irene Sund er nå ute mot dønn riktig motstand, og det at den skal ut på en kjapp sprint er neppe noe minus. Klaffer det bare på startsiden, og at den kommer ned i en OK rygg, ja, da gjør den seg ikke bort i omgivelser som dette. Kan neppe få et finere løp når det gjelder motstand, og som nesten uspilt er den verdt et forsøk.

V4-4 : 2 Andy Pandy One – Gikk en 12-tid sist, mens den nest sist kom HELPIGG til mål etter at den ble grovt hindret på veien. Virker å være en 4-åring som utvikler seg flott, den står spennende til på strek, og den burde fakta dukke opp på foto. PASSES!