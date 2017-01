Vi jakter ny opptur til Umåker

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble NY V4-klaff for de flate bongene på Solvalla fredag, og Nettavisens forslag på Kr.480 betalte ut meget fine Kr.3 360,-. Til Umåker sist ble det servert knallsterke tips i V64-spillet, og vår reduserte bong på Kr.432 betalte ut Kr.5 035,-. Supersmellen How Amazing Tooma (8-valg) var med på kun tre hester. Nå jakter vi ny opptur til Umåker, og her er det bare å ta rygg på følgende;



V4-1 : 7 Homme Balder – Har en drømmeoppgave foran seg, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Nå sist ble det feil for den, og vi velger å ikke vektlegge det løpet for hardt. Er klart best på sprint, den er kjapp i vei, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. SPILLES!

V4-2 : 1 Eva IH – Var brenngod etter pause sist, og det er snakk om feltes klart beste hest. Har dog ikke vært spesielt bra på volte tidligere, og sporet kan fort bli en felle. Vinner om det løser seg/om den går feilfritt. 7 General Tooma – Var kun tre tideler bak en såpass god hest som Priamo Caf sist, og den er billigere ute nå. Sporet er helt perfekt, og vi dobler opp bongene.

V4-3 : 1 Albiorix – Et løp som er skrevet ut for streken, og vi låser dette tynt. Draget var bra i debuten sist, og den kom alene til mål etter en siste 800m i 15-fart. Er lynrask fra start, og den skal ikke bli enkel å knekke ned om den er som sist. Må ha en stor sjanse, og vi tror hardt!

V4-4 : 2 Farm Major – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og det har nok gjort godt. Leverte en bunnsolid sisterunde sist, og den kom med noen voldsomme kliv tilslutt. Er ikke helt flekkfri i aksjonen, men henger den bare sånn noenlunde i sammen, ja, da ser dette veldig riktig ut på forhånd. SPILLES!