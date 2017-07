Vi jakter ny suksess i lunsjen til Karlshamn

Peter Untersteiner er aktuell i dagens V4-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende torsdag venter for vi som er glad i å spille på både trav og galopp. Moroa starter opp kl.12.20, og her venter en ny V4-omgang fra Karlshamn. Kl.13.40 er det Bjerke sin tur, og her venter en høyinteressant V5-omgang. Bergen Travpark byr så på en deilig V65-omgang kl.18.50. Dagens høydepunkt skjer på Øvrevoll kl.19.25, og her er det altså jackpot i V65-spillet med over 360 000 ekstra i sekserpotten.

Det ble servert sterke tips til Karlshamn i lunsjen onsdag, og undertegnedes minste V4-bong på Kr.168 betalte ut Kr.754,-. Vi hadde med skrellen Victoria Knick (utbetaling Kr.4 377) på bongen i finalen, men den ble dessverre plukket ned helt oppunder mål. Ellers viste fasit at to av vinnerne kom fra tet, og to fra dødens. De som prøvde bakfra var helt sjanseløse, og noe slikt skjer fort igjen på en bane med et oppløp på kun 157m... Nå skal vi til lukene med følgende:



V4-1 : 2 Ny Komet – Har en drømmeoppgave foran seg i innledningen, og er den i nærheten av sitt beste så taper den normalt ikke et løp som dette. Var dog elendig sist på Momarken, men da må den ha vært syk. Har gått 13-tider til seier i både Drammen, og på Klosterskogen, og den har en enorm fart i kroppen sin. SE OPP!

V4-2 : 3 Miracle Gift – Har ikke prestert på topp de siste gangene, men kommer nå ut etter pause. Er veldig kjapp fra start, og med tanke på at teten er gull verdt på en bane som Karlshamn kan dette dreie seg om tidlig tet og slutt. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 2 AM I Wrong – Er veldig kjapp ut bak bilen, og fra tet dreier det seg om en meget fin sjanse. Har riktignok ikke vært helt på topp de siste gangene, og det er klart at det gjør oss noe usikker. Tredje sist går den 14,4/2640ma, og var klart bra. Med slike takter, og fra eventuelt tet her, ja, da er den HET!

V4-4 : 4 Maja BB – Følger bilen fra start, og feilfritt kommer den trolig til å lede dette løpet svært lenge om den bare leverer som den skal. Trivdes ikke på Tingsryd med langt oppløp sist, men kommer klart bedre til sin rett på en bane med kort oppløp. Settes knepent først i et noe småskummelt løp.

