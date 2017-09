Vi jakter ny suksess på galoppen

Elione Chaves er aktuell på Klampenborg lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Nettavisens galoppeksperter har hatt bra flyt med tipsene den siste tiden. Har du fått med deg følgende?



Herlig V64-treff på Jägersro 28. september!

Våre eksperter serverte knallsterke tips til JACKPOTOMGANGEN på Jägersro denne kvelden, og det ble fullklaff for totalt tre V64-systemer som hadde banker på I Kirk. Systemene til Kr.1 000 per andel betalte ut Kr.32 525, mens systemene til Kr.1 500 per andel betalte ut Kr.34 511,-. I V4-spillet ble det også fullklaff, og her betalte bongen på Kr.480 ut Kr.2 247,-.

7. valg på to hester - V5-klaff Øvrevoll onsdag 27. september

Dessverre måtte våre galoppeksperter opp på det største V5-forslaget for å få fem rette under V5-løpene på Øvrevoll onsdag. 7 This Is Bajas var en overraskende vinner i V5-1 og denne kom først med på det største V5-forslaget. På kun to hester i V5-3 ble dog 7. valget 8 Black Million streket. 13 535 kr ble V5-utbetalingen og innleveringsprisen på det største forslaget var kr 1 920.

Systemklaff i V4 Øvrevoll torsdag 21. september

V4-utbetalingen på Øvrevoll torsdag stanset først på pene 12 274 kr. To stk systemspill (fire andeler a kr 750) gikk begge inn og fikk altså et pent overskudd.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Flott lunsjklaff onsdag 20. september

På Jägersro onsdag ble det flott klaff i V4-spillet. V4-forslaget her på Nettavisen med innl.pris på kr 420 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 2 803 kroner.

Glitrende V5-klaff på Bro Park tirsdag 12. september

Det var kun to bonger som fikk fem rette i V5-spillet på Bro Park forrige tirsdag. Den ene av disse var Nettavisens systemspill på Eksperten(fire andeler a kr 750). Formidable 62 044 kr var utbetalingen i V5-spillet.

Bra V4-gevinst på Bro Park tirsdag 12. september

Nettavisens V4-forslag med innleveringspris kr 960 satt klokkerent på Bro Park tirsdag kveld og betalte tilbake pene 3 770 kroner.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Vurderinger til Klampenborg av Birger og Morten:

Løpene på Klampenborg lørdag er en blanding av meget åpne løp og noen hvor det skal gå an å gå litt tynnere. I V4 er det kanskje litt for små felter til å tro på den helt store utbetalingen, men det blir sjelden veldig små penger på Klampenborg.

I V5 tror vi mye på 2 Freestyler i V5-4, som er Dansk St Leger. Han tapte Dansk Derby på målfoto og har god sjanse til revansj nå. Her har vi tatt sjansen på å gå litt ned i V5-2, som er et jevnt løp. Men vi tror en del på duoen 1 Mink's Chanel og 9 Skyfall. Sistnevnte var god på nettopp denne tiden i fjor og møter et nokså billig lag.

I V4-3 tror vi mye på favoritten 1 Rajsa. Elione Chaves hadde valget mellom fire av hestene og hadde god tro på at han hadde valgt riktig.