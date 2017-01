Vi jakter suksess i lunsjen

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

* Bollnäs 23. desember : I V4-spillet suste vårt minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut meget solide Kr.14 390,-.



* Boden 6. desember : Samtlige V4-forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-.



Til Bergsåker denne tirsdagen jakter vi videre i lunsjen, og kan by på følgende:

V4-1 : 3 Classic Gentleman – Har løftet seg, og den kan overraske i innledningen. Nest sist blir den sittende bom fast, og den hadde masse krefter igjen over mål. Nå sist spurter den strålende når lukene kommer, og den hadde også her masse krefter igjen. Blir etter vår mening for lite spilt i innledningen, og den kan overraske med flyt. OBS!

V4-2 : 10 Lena PH – Ble speedet ned sist, og den holder sin meget solide form. Har hatt masse utur på slutten, og snart må vel den få vinne? Ulf Eriksson opp er spennende, og fra et bra spor må den tas på alvor! Ellers vrimler det av luringer i dette vidåpne løpet, og vi garderer bredt.

Dagens banker:

V4-3 : 2 Ready Lane – Er den beste hesten i dette feltet, og uten noe tull så dreier det seg om en vinner. Vant utrolig lett med masse krefter igjen både nest + tredje sist. Nå sist feilet den seg bort fra et trangt spor i volten. Bilstart er nok et pluss, og den har sett bra ut bak bilen når de har testet dette tidligere. Taper ikke feilfritt, og også vi tror hardt på denne favoritten. Begynner man først å gardere dette løpet så er det vidåpent.

V4-4 : 5 Bara Fille – Er “håpløs”, men nå er den likevel betydelig bedre enn raden, og den er verdt et forsøk som et sjokk i finalen. Sist feilet den som meget godtgående ned mot siste sving, og den hadde dårligst blitt toer uten den galoppen. Kom fint tilbake i kulissene, og hadde gått ca 30,8 uten galoppen. Her er det med få unntak veldig billig i mot, og feilfritt kjemper den om seieren. OBS!