Vi jakter V4-Cash til lunsj

Jeppe Juel er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en ENORM uke foran oss, og her vrimler det av høydepunkter! I morgen er det JACKPOT i V76-spillet på Bjerke, og det ligger 1.149.056 ekstra i sekserpotten. Onsdag er det galoppfest på Øvrevoll, og her venter en gedigen internasjonal V65-omgang. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg, og det betyr DOBBEL-SYVERPOTT!

Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang på Bjerke. Her skal vi prøve å følge opp lunsjsuksessen vi hadde på samme bane sist mandag. Løpene begynner ALLEREDE KL.11.10. Halmstad byr så på en V4-lunsj kl.12.20. Om kvelden er det Leangen som arrangerer den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Dagen avrundes på Färjestad, og her er det JACKPOT i V64-SPILLET! Hele 956 341 ligger ekstra i sekserpotten, og løpene starter som vanlig kl.19.25.

V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble servert sterke tips til Biri denne lørdagen, og Nettavisens mellomste forslag på Kr.486 satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine Kr.6 092,-. Leirvåg stod for tipsene, og 2-valget Nice Eleven L innfridde som hans deilige banker!



Lerum med V5-fest i Harstad 13. mai!

V5-tipsene denne lørdagen var rett og slett knallsterke! Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som våre tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste forslag på Kr.432 betalte ut herlige Kr.8 974,-. På Eksperten satt samtlige V5-bonger, og her tok vi med oss 21% av den totale V5-kassen! Du tar vel rygg på undertegnedes vurderinger i Harstad?

Halmstad står for dagens V4-lunsj, og dette er en omgang som ikke ser så altfor vrien ut på forhånd. Vi ganger opp i jakten på å få V4 flere ganger, og dette er hva vi kan by på:



V4-1 : 11 Made In Sweden – Beste hesten i feltet er 6 Dame Of Mearas, men den kommer ut etter en lengre pause, og blir neppe kjørt veldig offensivt i årsdebuten. Dermed leter vi etter andre aktuelle, og draget er en 4-åring under utvikling. Den var god etter en sisterunde i dødens sist, og den viste en herlig skalle da. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den skal normalt bare bli bedre og bedre. MÅ MED PÅ ALT i det som er et småskummelt løp.

V4-2 : 5 Cash Valley – Kommer til Sverige med seks strake seire, og det er ingen tvil om at dette er et stort løfte. Nest sist jogget den 12,5 fra tet, og den kunne nok gått en 11-tid den dagen. Sist gjør den all jobb i tredjespor i sisterunden, men slugger likevel ned alt på en god tid. Er lynrask fra start, og fra tet kan vi ikke helt se hvordan denne skal tape om den er som i Danmark. Stor mulighet, og vi må bare tro HARDT!

V4-3 : 9 Amour Du Coglais – Er en hest som Jeppe Juel holder meget høyt, og det er også snakk om en knallgod hest i grunnlaget. Holdt på å bremse bort seieren sist, men det ble uansett sikkert på en god tid. At den nå skal få gå med i rygger er intet minus, og den blir alt annet enn enkel å stå i mot tilslutt. Må ha en STOR mulighet!

V4-4 : 4 New Lexington – Har et godt rykte på seg, og den imponerte også ved flere anledninger i fjor. Vinner dette løpet om den er som best direkte, men på en oppjaget sprint trenger det ikke å være dumt å spekulere litt. 3 Moon’s Oki Doki – Feilet seg bort sist, men satt fakta fast mot veldig gode hester nest sist. Er på vei opp i form, den står helt riktig til, og den tas med på alt. OBS!