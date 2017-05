Vi spekulerer i mot dagens tyngste V4-favoritt

Yankee Frecel og kusk Gøran Antonsen. Tirsdag kjøres den av Ole Johan Østre. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com

V76 Bjerke: Gnistrende jackpotomgang med banker i monteløpet

Vi kommet i gang med det som er en helt strålende uke, og her vrimler det av høydepunkter! I dag er det JACKPOT i V76-spillet på Bjerke, og det ligger 1.149.056 ekstra i sekserpotten. Onsdag er det galoppfest på Øvrevoll, og her venter en gedigen internasjonal V65-omgang. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg, og det betyr DOBBEL-SYVERPOTT!

Forrige uke ble en strålende tipsuke for Nettavisen og her er høydepunktene:

V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble flott klaff for Leirvågs V75-tips på Biri lørdag, og det mellomste V75-forslaget (innl.pris kr 486) satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine 6 092 kr, og Leirvågs hovedbanker i omgangen 4 Nice Eleven L. i V75-4 som attpåtil ikke var favoritt innfridde meget enkelt.



Lerum fortsatte festen lørdag kveld

Rolf Lerum fulgte opp med strålende V5-tips på Harstad lørdag kveld. Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som undertegnedes tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste V5-forslag på (innl.pris kr 432)betalte ut herlige 8 974 kr.



Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

Lukene ble tømt i lunsjen på Bjerke 8. mai!

Rolf Lerum var på hugget i lunsjen på Bjerke sist mandag, og tipsene var knallsterke. Nettavisens minste V5-forslag (innl.pris kr 240) satt som den skulle, og betalte ut pene 2 213 kr. Her banket vi blant annet 13,50 oddseren Bulldozer.

Herlig fulltreff på Leangen 8. mai

Det var jackpotomgang i V65-spillet på Leangen mandag kveld og det ble bra treff for Leirvågs V65-tips. Det ble fullklaff for totalt ÅTTE ANDELSLAG på Eksperten denne mandagen, og samtlige vinnerbonger hadde lagnavn "LeirvågV65JaktLeangen". Banker av stål var Komnes Omer, og i V65-2 stormvarslet jeg for 3 Baloo N. mot en omgangens nest største favoritt, Chef Superb. Tre andelslag med fem andeler a kr 300 (innl.pris kr 1 344 kr) betalte tilbake 10 964 kr, mens fem andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1 920 kr) betalte tilbake 11 303 kr. Også i V5-spillet ble det bra treff. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 448 kr betalte tilbake pene 1 844 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble som ventet enkelt i lunsjen mandag, og det var riktig å gange litt opp da. Tirsdag åpner Åmål portene for året, og på "speedwaybanen" på kun 800m pleier det titt og ofte å skje noe. Vi håper på en langt høyere utbetaling nå, og vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Good Express – Åmål sparker i gang sin sesong, og på denne «speedwaybanen» gjelder det å være med i fremste rekke. Good Express er Mikael Andersson opp på, og det er snakk om en 4-åring under utvikling. Kan vinne dette løpet fra både tet/rygg leder, og den må tas på alvor. PS. 10 Biata – Står med tre strake, og den blir hardt betrodd. Er dog ingen stjerne, og med slike betingelser som dette må vi bare spekulere.

V4-2 : 3 Frisco Runner – Har en passende oppgave foran seg denne tirsdagen, og feilfritt skal mulighetene være fine. Nå sist ble den sittende fast under maning, og formen er bra. 2 Axilur Fam – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den er på riktig vei. Er bra i fra start, sporet passer perfekt, og den er tidlig på vår bong.

V4-3 : 7 Yankee Frecel – Var OK på Magnor sist, mens den var god i nederlaget mot knallgode hester som Alfas Da Vinci/Candor Hall nest sist. Her er den DØNN RIKTIG ute, den trives best med pisk, og skulle den komme seg tidlig foran, ja, da er dette hesten å slå.

V4-4 : 5 Qourtney Cox – Har utviklet seg enormt i år, og nå sist var den altså femte mot en helt annen verden av hester kontra det den møter her. Da gikk den 10,5 s 700m. Kan vinne dette fra dødens, og den skal stå først på ranken. Vi dobler dog bongene opp med frontrunneren 2 Mantoqueen. Var under båten sist, men den kan ikke ha vært frisk da. Har gjort to løp i Åmål tidligere, og det har blitt to seire. Er brennkvikk i uttaket, og den trenger ikke å bli veldig enkel å plukke ned fra tet på en bane som Åmål…