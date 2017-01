Vidåpen V4-omgang til lunsj

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.

Lerum med en ny herlig supertreff på V64-systemene 24. januar!

Våre V64-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret på Jägersro denne tirsdagen. Superskrellene Sagarmäthä (10-valg), og Kendra Silvio (6-valg) kom begge med på gardering.

Systemene betalte ut hele Kr.92 702 hver seg, og gratulasjoner er på sin plass.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Samlebongene satt som de skulle i V4-spillet på mandag, og vår reduserte bong til Kr.480 betalte ut Kr.3 264,-. Når det gjelder dagens V4-omgang til Bollnäs så vil vi bli veldig overrasket om dette blir spesielt enkelt. Fire ÅPNE løp, ingen klare bankere, og dette er en omgang som kan betale ut hva som helst! Vi jakter storcashen med følgende:



V4-1 : 15 Kung Smaragd – Vidåpent løp, og her er ikke mange helt sjanseløse. Vår ide hadde litt over 6% av innsatsene på seg når vi jobbet med dette tipset, og det blir aldeles for lite. Satt fast mot betydelig bedre hester enn dette sist, mens den ble grovt hindret i løpet nest sist. Er klart bedre enn raden, og en billigere oppgave enn dette kan den ikke få. SKAL MED PÅ ALT!

V4-2 : 1 Al’S Orlando Boy – Nytt vidåpent løp, eller er det bare slik at favoritten leder dette løpet rundt om? Radet opp med fine innsatser i fjor, og det ble også fire seire. Kommer nå ut etter pause, og er den 80% etter avbrekket, ja, da snakker vi om en solid mulighet. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å gå ALL IN etter pausen. PS. Skulle den varme veldig bra så kan dette dreie seg om en banker.

V4-3 : 6 Silk Launcher – Olle Alsen hadde et svakt fjorår, men har kommet betydelig bedre i gang i år. Kommer her ut med en traver som ikke vant løp i fjor, men som er OK de dagene den fungerer som best. Er veldig kjapp i vei, og her kan det bli tet. På en oppjaget sprint burde det passe bra, og den kan skrelle mot en klart overkommelig gjeng. OBS!

V4-4 : 9 Kristian – Heller ikke i finalen er det helt lettløst, og i dette kaldblodsløpet finnes det ikke de mest stabile hestene med. Den vi plasserer knepent først på ranken er en av få stabile hester i løpet, og den gjør stortsett fine løp. Dog rader den ikke opp med seire, og den har altså enda ikke fått vinne. Nå kan det imidlertid komme en seier, for dette løpet er BILLIG. 1 Wild Fakson – Feilet fra seg en fin premie i comebacket sist, og den hadde gått en høy 27-tid uten den galoppen. Skulle den være enda mer forbedret nå, ja, da rekker det normalt langt mot en motstand som dette. OBS!