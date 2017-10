Øvrevoll byr på flott V4-lunsj

J W Delight (som her vinner V5-5 på Øvrevoll 27. september sammen med Emma Körner) er Nettavisens DD-banker på Øvrevoll onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Som vanlig når det er onsdager er det galopp til lunsj og V76-løp på Bjerke til kvelden. Denne onsdagen er det Øvrevoll som tar seg av galoppen og det betyr internasjonalt spill til landets eneste galoppbane. Det er både V4 og V5 på menyen og V4-4 er samtidig identisk med V5-1.

Nettavisens galoppeksperter har hatt bra flyt med tipsene den siste tiden. Har du fått med deg følgende?



Herlig systemklaff i V5 på Øvrevoll søndag 8. oktober

De ble en vrien V5-omgang på Øvrevoll søndag og kun 15 bonger fikk fem rette. Våre galoppeksperter fikk dog flott systemklaff. To stk systemer (fire andeler a kr 750) fikk begge fem rette. V5-utbetaling solide 21 499 kr.



Lunsjfullklaff på Bro Park 4. oktober!

Våre eksperter på galoppen fortsetter å levere varene, og i onsdagens V4-lunsj ble det nok en fulltreffer. Nettavisens mellomste forslag (innl.pris kr 480) suste nemlig inn og betalte ut pene 2 263 kr.



Topptreff i V4-spillet fra Gøteborg 1. oktober!

Den største flate V4-bongen på Eksperten (fire andeler a Kr.500), fikk to ganger fire rette (pga strykning) denne søndagen, og utbetalingen ble knallfine 18 396 kr.



Herlig V64-treff på Jägersro 28. september!

Våre eksperter serverte knallsterke tips til JACKPOTOMGANGEN på Jägersro denne kvelden, og det ble fullklaff for totalt tre V64-systemer som hadde banker på I Kirk. Ett system med fire andeler a kr 1000, betalte ut 32 525 kr, mens to systemer med fire andeler a kr 1 500 betalte ut 34 511 kr.

7. valg på to hester - V5-klaff Øvrevoll onsdag 27. september

Dessverre måtte våre galoppeksperter opp på det største V5-forslaget for å få fem rette under V5-løpene på Øvrevoll onsdag. 7 This Is Bajas var en overraskende vinner i V5-1 og denne kom først med på det største V5-forslaget. På kun to hester i V5-3 ble dog 7. valget 8 Black Million streket. 13 535 kr ble V5-utbetalingen og innleveringsprisen på det største forslaget var kr 1 920.

Vurderinger til Øvrevoll av Birger og Morten:

Det er ikke lenge siden vi opplevde stor sport på Øvrevoll. Onsdag til årets siste hverdagslunsj er det mindre spennende sportslig, men ganske interessant spillemessig. Søndag gikk alle løpene på gresset, nå er det sandbanen som gjelder.

Dobbeltbanker i V4-4

På de flate bongene prøver vi oss med en formsterk duo i V4-4. 2 J W Delight tok tre strake seire på høsten i fjor. Liker seg bedre når det blir kaldere i været, og sist kom årets første gevinst på enkleste vis. I DD-spillet setter vi bankerspillet på 2 J W Delight i DD-2.



Men i V4-spillet garderer vi med 6 Kallavaduvil, som vant for en måned siden på 1750 meter på sandbanen. Har etter det gått to gode løp på 2400 meter gress, men vi tror distanse og underlag er bedre nå.

Den store bøygen er i våre øyne V4-3. Mange har startet mye i år. og de begynner å bli slitne. Her bugner det av luringer, og vi velger likegodt helgardering på samtlige V4-forslag.

Vrien V5

Det er ikke så store felter i V5, men det er flere meget jevne felter. 5 Fil Rouge i V5-3 og 6 Calcaterre i V5-4 blir trolig spillefavoritter i sine respektive løp. Sistnevnte har fire seire og har 10 av 12 på trippel i år. Kommer alltid med en flott finish, men har aldri stått høyere i formtall. Kanskje begynner sesongen å kreve sin rett. Fil Rouge vant på åpningsdagen, og heller ikke han har gått bra når formtallet har vært over 80. Det er greit at de er favoritter, men vi mener at de bør garderes.

I V5-finalen kommer et av de svakeste feltene vi har sett til start. Vi mener tre hester har vist litt, mens de øvrige ikke har prestert noe som helst. 1 Clauses Ivory har vist mest, men 70 kilo er selvsagt mange kilo å bære på, men vi bankerspiller hesten på det minste V5-forslaget. Med på gardering på de større V5-forslagene blir også 4 Eddie Riff og 8 Bodyguard.