Øvrevoll med herlig galoppstevne søndag

Velkjente Vortex (her med Jacob Johansen på ryggen) er Nettavisens favoritt i V4-2 på Øvrevoll søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik søndag venter. Øvrevoll er første bane ut og landets eneste galoppbane byr på internasjonal V4 og V5 søndag. deretter klemmer Forus til tidlig V65-omgang der stortalentet Ferrari B.R. er på plass. Litt senere på ettermiddagen er det så klart for V75Søndag på Färjestad, før Biri avrunder søndagen med en feiende flott V65-omgang.

Søndag er det familiedag på Øvrevoll, med aktiviteter for store og små. Spillerne møter en høyst åpen V4 og en V5 som på papiret ser noe enklere ut.

Tre hester låses i V4-2

I V4 har vi valgt å stå på tre hester i V4-2. 6 Vortex er den beste hesten, men 70 kilo kan bli brysomt. Nå tørker banen godt opp, og det ligger an til å bli flotte forhold. 8 Calcaterre og 9 Dickie Dickens er hestene vi tar med i tillegg. Det betyr at vi ikke tar med mye spilte 4 Pretty Perfect. Har imponert, men de 200 ekstra meterne er i våre øyne et minus. Formtall 79 er nok også helt i grenseland.

Lopez med DD-bankeren

Det er slett ingen enkel Dagens Dobbel på Øvrevoll søndag. Vi setter bankertipset på 3 Phoenix Dancer i DD-2/V4-4, men begge DD-løpene er meget åpne søndag og det kan være smart å satse litt ekstra i DD-spillet.

Klar banker i V5-4

I V5 gir vi tillit til 4 Swedish Dream i V5-4 og bankerspiller denne på samtlige V5-forslag her på Nettavisen. Vi har også stor tro på 7 Miss Rebel i V5-3. Vi blir litt overrasket om ikke V4 gir mer enn V5 denne søndagen.

