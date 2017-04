Øvrevoll med sesongstart

Tenango (her med Sandro De Paiva) hadde en bra fjorårssesong. Torsdag blir hesten Nettavisens DD-banker på Øvrevoll. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en herlig helg foran oss med V75-Gulljackpot på Bjerke kommende lørdag som det store sportslige og spillemessige høydepunktet. Men før den tid, skal vi blant annet gjennom en spennende torsdag. Den innledes med V4-trav fra Ørebro, før Jarlsberg overtar med V5-lunsj. All den tid det er sesongpremiere på Øvrevoll i kveld, er det ikke V64-spill til Sverige. Her hjemme byr Bergen travpark på en flott V65-omgang, mens altså Øvrevoll har sesongpremiere og byr på V4 og V5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Full fart på galoppen denne uken

Sesongdebut på Øvrevoll torsdag og Klampenborg lørdag gjør at Skandinavia har våknet av vinterdvalen. Denne uka er det løp onsdag, torsdag, lørdag og søndag.

Tidssskjema Øvrevoll torsdag:

V4 - innleveringsfrist kl 19.00

V5 - innleveringsfrist kl 19.45

DD - innleveringsfrist kl 21.02

Det ble treff på det aller meste i V4-spillet på Jägersro onsdag og 1 134 kroner tilbake for fire rette. Mer penger ble det forrige onsdag;

Solid systemklaff på Jägersro onsdag 12. april

Nettavisens galoppeksperter hadde et meget bra 2016 og gevinstene kom tett og ofte. Galoppsesongen er smått kommet i gang i dette året og torsdag er det sesongpremiere på Øvrevoll. Sist onsdag fikk våre ekspertet flott systemklaff i V4-spillet på Jägersro galoppbane. V4-systemet med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake pene 11 726 kr.

Nettavisens galoppeksperter hadde et meget innbringende år på Øvrevoll i fjor, og har ladet kanonen også for den kommende sesongen.

Vurderinger til Øvrevoll av Birger og Morten:

Torsdag er det klart for sesongstart på Øvrevoll. 21 uker er gått siden siste løpsdag i november i fjor, så nå er galoppfolket klare på hjemmebane. Vi tror på meget gode sjanser for 6 Lady of Course i V4-3/V5-1. Hoppa som trenes av Niels Petersen bankerspilles på samtlige V5-forslag og på det minste V4-forslaget. I V4-spillet tar vi med 4 Pamino og Jan Erik Neuroth på de større forslagene.

I V5-spillet (som er mest interessant i kveld grunnet større felter) tror vi også mye på 6 Clauses Angola i V5-2. Det løpet inngår også i V4. men der garderer vi endel. Clauses Angola har slått mye bedre hester enn de hun møter torsdag og bør vinne og i V5 bankerspiller vi på to minste forslagene. Clauses Angola vant forrige onsdag på Jägersro og leverte karrierebeste.

