Wilson regjerer på Klampenborg

Oliver Wilson (som her vinner Marit Sveaas Minneløp med topphesten Brownie på Øvrevoll i fjor) er som vanlig høyaktuell på Klampenborg. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En gnistrende trav- og galopphelg står foran oss store V75-omganger både lørdag (Forus) og søndag (Vermo i Finland med Finlandia Ajo). Men i tillegg til dette er det galopp både lørdag (danske Klampenborg) og søndag (Gøteborg galoppbane), og herlige V65-omganger både lørdag kveld (Harstad) og søndag kveld (Biri). I denne artikkelen skal det handle om lørdagens galoppløp på Klampenborg der det både er V4 og V5.

Det så noenlunde overkommelig ut på torsdagens V65-omgang på Øvrevoll, slik det også så ut i første V65-runde i fjor, men dengang ei. Både da og torsdag endte det med jackpot og det innebærer V65-jackpot på Øvrevoll neste torsdag med 288 266 kr ekstra i sekserpotten

Overkommelig V4 - vrien V5?

Løpene på Klampenborg er litt lure lørdag. Det er litt mange debutanter i V-spillene etter vår smak. Man får høre om sterke treningsarbeider, men kartet stemmer ikke alltid med terrenget. Vi garderer godt i de to mellomste V4-avdelingene og går i stedet kort i V4-1 og V4-4 der vi i begge løpene står på tre hester på de aller fleste forslagene.

I V4-1 holder vi 2 Talisman og Jacob Johansen som knepen favoritt, men både 1 My Nephew og 4 Sir Herman er klare utfordrere i det lille femhesters-feltet. Disse tre får plass på de tre minste V4-forslagene, mens vi også tar med 3 Savage Rose og 5 Leonardo på det aller største.

I V4-4 (som også er V5-2) har vi mest tro på 1 Black Hawk War, som har sterke løp fra Irland bak seg. Trener Flemming Velin vant i fjor med Guerre, og han mener at Black Hawk War er bedre og da bankerspiller vi 1 Black Hawk War på det minste V4/V5-forslaget. Niels Petersen årsdebuterer med fjorårets danske Derbyvinner 6 Suspicious Mind, og han går alltid bra på Klampenborg. Det første motbudet til Black Hawk War. 3 Berling er også en vinnerkandidat og vi står på disse tre i både V4-4 og V5-2.

