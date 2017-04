Åpen V5-omgang på Jarlsberg

Eini S. Linn varmer Ironlady. Torsdag er det duket for start på Jarlsberg. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Jarlsberg byr på en utfordrende V5-omgang torsdag, og her er det ikke spesielt enkelt å være spiller. Vi finner ingen klinke bankere, og prøver å spekulere i mot det vi mener er overspilte favoritter. Ta rygg på følgende:



V5-1 : 5 Lucky Fighter – Vi streker av for fire hester i et svakt innledningsløp. Ideen som står først på ranken har enda ikke fått vinne, men i konkurranse mot «skalleløse» hester (2 seire på 126 starter) så vektlegges ikke det for hardt. Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Er en relativt ung hoppe, og slike kan plutselig forbedre seg en del. Prøves som et frekt objekt mot helt riktig motstand.

V5-2 : 7 Kringeland Enok – Har vært en HIT i år, og den har vunnet fire av fem. Nå sist var den dog ikke som best, men var også ute mot veldig gode hester. Her er den langt billigere ute igjen, den blir kuskeplusset med Høitomt, og på sitt beste dreier det seg om en bra mulighet. Dog liker vi aldri når hester får seiersrekker brutt, og ofte kan det tyde på at storformen er over. Vi velger derfor å gardere storfavoritten med noen luringer.

V5-3 : 2 Let’s Talk – Gikk 17,0 i debuten, fra rygg leder… Blir enormt hardt betrodd på den prestasjonen, men vi vil gjerne se litt mer av denne før vi går all in. 8 Queens Victory – Var ute i samme prøveløp som Let’s Talk nest sist, og de noterte seg for lik tid. I debuten vant den etter å ha gått 13,9 s 400m. Blir nesten ikke spilt i forhold til den store favoritten, men det kan vel ikke være riktig? Er tidlig på vår bong!

V5-4 : 10 Ironlady – Var klart bra etter pausen sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. Har ikke den beste raden, men den er ikke så verst denne hesten, og den har fått dårlig betalt over en lengre tid. Her er det med få unntak billig i mot, og ingen bør bli overrasket om denne kommer på lette bein tilslutt. Prøves mot en veldig riktig motstand.

V5-5 : 3 Yankee Va Bene – Var helt OK etter pause sist, og det løpet gjorde nok også veldig godt. Ventes mye forbedret til denne oppgaven, og velger Malmin rygg med 2 Crunch Classic, ja, da kan det være duket for tet og slutt for Yankee Va Bene. Settes først med nydelige betingelser!