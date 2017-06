Araberfest med Pia

Pia Høiom (t.v) i vinnerpaddocken på Øvrevoll for noen år siden. Tirsdag kveld trener hun tre av Nettavisens favoritter i V4/V5-omgangen på Bro Park. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget hektisk tirsdag står foran oss og den innledes med en flott V4-lunsj på Åby. Til kvelden blir det meget hektisk. Forus byr i tillegg til V65/V5, også på en ekstra V4 og på Bro Park skal det både avvikles V5 og V4. I tillegg er det duket for en flott V64-omgang fra Gotland, når idylliske Visby er en sjelden vert.



Nettavisens galoppeksperter er i ferd med å legge nok en strålende tipsmåned bak seg. Sist mandag ble det levert strålende tips til Bro Park:

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.



Flott systemklaff i V4 på Klampenborg søndag 25. juni

Det ble som ventet utfordrende i søndagens V4-omgang på Klampenborg i Danmark og vi kom ikke i land på de flate kupongforslagene. Systemspillet på 4 andeler a kr 750 satt imidlertid som det skulle og betalte tilbake solide 10 264 kr.



Nå skal det handle om tirsdagens V5/V4-omgang på Bro Park. Merk at V5 starter først med spillestopp kl 18.41, mens V4-spillet har spillestopp kl 19.33. De tre siste V5-avdelingene, er samtidig identisk med de tre første V4-avdelingene.

Pias arabere

Hele fire araberløp står på menyen på Bro Park tirsdag kveld. Tre av disse er innenfor V5-menyen. Det er dog et løp med veldig gode arabere, og vi tror det kan være mulig løpet uten alt for mange streker. En trener som satser en del på arabere, er Pia Høiom. Hun holder til i Kungsbacka sør for Gøteborg og vant det første løpet på Øvrevoll med ET (elektronisk totalisator). Da var hun jockey, men 34 år senere er hun kun trener. Hun har vår favoritt i de to første araberløpene som inngår i V5-1, og med hestene 1 Ishraaq/4 Shuwayma i V5-1 og 2 Bashair i V5-2 tror vi hun har gode vinnersjanser. 2 Bashair blir vår banker på de to minste V5-forslagene.

Fulle startfelt i V4

De tre siste løpene i V5 er for fullblods. I V5-4/V4-2 er det 15 hester til start, i V5-5/V4-3 er det 13 hester til start og i V4-4 er det 15 hester til start, så det er lukter fine penger i V4-spillet.

