Årets beste lunsjomgang

Herman Tvedt er aktuell i dagens V5-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En strålende uke venter, og her er det flere høydepunkter å glede seg til. Det er selvfølgelig V75-omgangen på Biri lørdag som nyter størst oppmerksomhet, men vi gleder oss også stort til den internasjonale V75-omgangen på Charlottenlund søndag. Når det gjelder dagen i dag så er vi i gang allerede kl.11.10, og det er V5 på Bjerke som er først ut. Deretter venter det en V4-lunsj på Solänget kl.12.20. Leangen byr på en herlig jackpotomgang i V65-spillet kl.18.50, og det ligger knappe 400 000 ekstra i sekserpotten. Halmstad er sist ut, og også her er det jackpot! En deilig V64-jackpot venter, og det ligger hele 921 632 ekstra i potten. V64-omgangen starter som vanlig kl.19.25.

To siste info bonger betalte ut Kr.24 556 på Forus 6. mai!

Det ble ikke helt lettløst på Forus denne lørdagen, og heller ikke vi var gode nok. Dog ble det en saftig "trøst" for to siste info bonger (fire andeler a Kr.899). Disse inneholdt syv seksere, og en haug med femmere. Utbetaling på disse bongene Kr.24 556,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bjerke byr på en strålende lunsjomgang denne mandagen, og vær OBS på at løpene starter opp så tidlig som kl.11.10. Vi spiller med en banker som vi tror hardt på, og vi kan ikke spekulere i mot Avenue Boulevard i finalen.

V5-1 : 9 Kenni Island – Har fått en nødvendig blåser i kroppen etter en lengre pause, og det løpet gjorde nok svært godt. Har en helt riktig oppgave foran seg på mandag, og den må tas på alvor. Står i en bra rygg, har trukket et perfekt smygspor, og vi roper et varsko! 10 President Ideal – Satt bom fast på Sørlandet sist, og den så ordentlig tagget ut i målgangen. Magnus Teien Gundersen opp er spennende, og den må med!

V5-2 : 3 Bulldozer – Gikk et strålende løp etter galopp sist, og dette er en traver med bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Tiden som den havnet på sist må sees i lys av en krevende bane. Her står den helt riktig til, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

V5-3 : 10 JC Royale – Her er det åpent. Vår ide har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er ordentlig pågang. Den spurtet sterkt bak meget gode Moveslikejagger nest sist, og den varslet form da. Nå sist feilet den ned mot siste sving, men kom voldsomt tilbake i kulissene. Kan blåse alt med flyt, og den MÅ passes!

V5-4 : 12 Global Talk – Røpet toppform direkte etter pause sist. Feilet fra start, og den tapte en hel del direkte. Ble så grovt sjenert til galopp i den siste svingen, men kom likevel sterkt tilbake nedover oppløpet. Hadde full spenst i målgangen, og den leverte et herlig forminntrykk. Kan bombe rundt alt med flyt! OBS!

V5-5 : 9 Avenue Boulevard – Har et latterlig lavt grunnlag i forhold til kapasitet, og dette kan bli en ordentlig HIT i hoppeløpene utover. Er blitt matchet mot de beste hoppene i unghestløpene i Danmark, og den går ned mange klasser når det gjelder motstand nå. Kommer ut i regi Stall Tvedt, og det er svært gode rapporter på den direkte. Det er snakk om en stor/fin hoppe dette, og mot en meget billig gjeng går vi for et bankerspill direkte! Taper nemlig ikke dette om alt går riktig for seg!